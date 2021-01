Mỹ giáng đòn đánh úp đầu năm mới lên các ông lớn Trung Quốc

Đặc biệt, một thủ tục đã được khởi xướng nhằm loại trừ cổ phiểu của China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd - nhà khai thác thứ nhất và thứ tư trên thế giới về số lượng thuê bao, cũng như China Unicom (Hong Kong) Ltd. Quyết định sẽ có hiệu lực vào ngày 11/1.



Lý do được đưa ra là các nhà mạng di động không đủ điều kiện để lọt vào danh sách. Đồng thời, Reuters lưu ý rằng tiếp theo quyết định này có thể sẽ là các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự hiện diện của các nhà khai thác Trung Quốc ở Mỹ là rất ít, vì vậy quyết định này có vẻ mang tính tượng trưng.

Chúng tôi nhắc lại rằng Quốc hội Mỹ cần xem xét một dự luật mới, theo đó bất kỳ công ty nước ngoài nào, bao gồm cả Trung Quốc, đang xem xét việc niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ, phải cho phép Mỹ thực hiện kiểm toán độc lập trong ba năm. Kiểm toán sẽ phải chứng minh rằng công ty nộp đơn không chịu sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp từ chối tổ chức đó sẽ bị cấm niêm yết trên các sàn chứng khoán của Mỹ.

Trước đó, Washington đã mở rộng các hạn chế trừng phạt đối với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, đưa thêm 38 công ty con vào "danh sách đen".

Phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc hợp tác với các cơ quan quân sự và tình báo của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ nghi ngờ rằng công ty này có thể theo dõi khách hàng của mình.

Đến lượt mình, công ty CNTT cho rằng tuyên bố của Mỹ có động cơ chính trị.