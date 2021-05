Nậm Nhùn - Lai Châu: Giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến các ứng cử viên

Thời gian qua, huyện Nậm Nhùn đã làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân dân trong huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt mọi hoạt động hướng tới ngày bầu cử, nhất là công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau ngày bầu cử.

Lực lượng công an đến tuyên truyền từng điểm bản, nhóm, làm tốt công tác cho cuộc bầu cử.

Hiện tại, huyện Nậm Nhùn đã tiến hành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ an toàn cuộc bầu cử; tham mưu phối hợp cùng với công an, Tiểu ban an ninh trật tự trên địa bàn huyện nắm vững mọi hoạt động trên địa bàn.

Hội nông dân các cấp trong huyện cũng vào cuộc quyết liệt, đảm bảo hội viên, nông dân trong huyện đều nắm và hiểu rõ về ý nghĩa của ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội nông dân huyện Nậm Nhùn cho biết: Chúng tôi luôn bám sát địa bàn, bám sát các chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên. Trực tiếp thông tin tuyên truyền cho bà con hiểu, thực hiện tốt cuộc bầu cử, đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo các cấp sẵn sàng tốt cho cuộc bầu cử. Do nhận thức của một số cán bộ thôn, bản còn hạn chế nên Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo các thành viên chủ động xuống cơ sở, hướng dẫn triển khai các bước cho cuộc bầu cử. Hòm phiếu được đặt ở trung tâm đông dân cư, thuận tiện cho cử tri đi bỏ phiếu.

Lực lượng chức năng tuyên truyền cho bà con hiểu được ý nghĩa cuộc bầu cử, lý giải cho người dân hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa của lá phiếu bầu cử.

Đối với những cử tri không biết chữ, sẽ có lực lượng giáo viên cơ sở hướng dẫn và giới thiệu về tiểu sử những người được giới thiệu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Những ngày này, Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện cũng đang tích cực triển khai các bước tiếp theo, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử. Đặc biệt, thông qua công tác thông tin tuyên truyền đã có tác động tích cực đến các cử tri.

Đại úy Trần Văn Linh, Trưởng Công an thị trấn huyện Nậm Nhùn chia sẻ: Chúng tôi luôn làm tốt công tác chuyên môn, chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp diễn ra. Trong thời điểm chuẩn bị bầu cử, lực lượng Công an huyện và thị trấn đã tham mưu cho các ngành, các cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân và các đơn thư tố cáo liên quan đến các ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện, xã.

Công an huyện, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con cho cuộc bầu cử.

Các phòng nghiệp vụ Công an các huyện, thị trấn đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự như: Quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng kịp thời phát hiện những biến động về nhân khẩu để rà soát, phát hiện những đi tượng vi phạm. Tuyên truyền, vận động giải tán các vụ công dân tập trung đông người có ý định kéo lên tỉnh, Trung ương để khiếu kiện, góp phần ổn định tình hình trước thềm bầu cử.



Chủ động nắm chắc tình hình trên mọi mặt và không gian mạng; phối hợp đấu tranh ngăn chặn từ xa những đối tượng lợi dụng internet để gửi đơn thư nặc danh, tuyên truyền kích động chống phá cuộc bầu cử; làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, công tác quản lý cư trú; phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Huyện Nậm Nhùn treo băng rôn khẩu hiệu hướng tới ngày bầu cử.

Thời gian tới, Công an huyện, thị trấn tiếp tục bám sát chương trình, lộ trình của kế hoạch bầu cử, từ đó đề ra những phương án, kế hoạch bảo vệ phù hợp với từng giai đoạn. Chủ động phát hiện sớm những vụ việc nổi lên có liên quan đến ANTT và mức độ ảnh hưởng đến quá trình bầu cử để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, uỷ ban bầu cử các cấp tập trung giải quyết. Phối hợp với các ngành, các cấp xử lý những vụ việc có liên quan đến ANTT đảm bảo yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và phù hợp với đặc điểm, phong tục tập quán của cơ sở, trong đó tập trung vào những công tác trọng tâm.

Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp của Nậm Nhùn đã kịp thời giải quyết 1 số vướng mắc; phối hợp các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và không gian mạng. Tập trung phối hợp tuyên truyền, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân khi tham gia bầu cử. Làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, công tác quản lý cư trú; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các sở, ngành có liên quan trong phòng, chống dịch Covid - 19, đảm bảo an toàn để người dân tham gia bầu cử.