Nga cảnh báo rắn đồng minh đang cố gắng cắt đứt quan hệ

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Cung điện Catherine trong Bảo tàng Tsarskoe Selo, ngoại ô St. Petersburg, trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo CIS vào ngày 26/12/2023. Ảnh Newsweek

Trong cuộc phỏng vấn với với truyền thông Nga hôm thứ Năm 28/3, bình luận về căng thẳng ngày càng leo thang với "đồng minh lịch sử", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: “Giới lãnh đạo Armenia, với những lý do xa vời và bằng cách bóp méo lịch sử trong ba hoặc ba năm rưỡi qua, đang cố tình theo đuổi con đường hướng tới sự sụp đổ trong quan hệ với Liên bang Nga”.



Theo The Defensepost, quan hệ giữa Nga và Armenia đã rơi vào tình trạng "cơm không lành canh không ngọt" trong những năm gần đây. Yerevan liên tục tỏ ra bất mãn và cáo buộc Moscow không hỗ trợ nước này khi quan hệ giữa Armenia và nước láng giềng Azerbaijan trở nên căng thẳng, từng leo thang thành chiến tranh vào năm 2020.

Mối quan hệ của Armenia với Nga đã tiếp tục xấu đi trong suốt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đồng thời Armenia dường như đang tìm cách thoát ảnh hưởng của Moscow.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 12/3 mới đây thậm chí đe dọa nước này sẽ rời Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Moscow dẫn đầu nếu liên minh quân sự này không giải quyết được những lo ngại về an ninh của Armenia. Ông Pashinyan cho rằng, liên minh an ninh mà đất nước ông đang tham gia là “không hiệu quả” sau khi lực lượng Azerbaijan tấn công vào Nagorno Karabakh vào tháng 9 năm ngoái.

Armenia thậm chí đã tẩy chay hội nghị thượng đỉnh CSTO vào cuối năm 2023 sau khi ông Pashinyan cáo buộc khối này không thực hiện các nghĩa vụ an ninh của mình.

Để thúc đẩy tham vọng đảm bảo an ninh của mình, Yerevan đang ra sức xây dựng quan hệ đối tác với các nước phương Tây – chủ yếu là Pháp và Mỹ.

Hồi đầu tháng này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã cảnh báo rằng, Moscow sẽ “xem xét lại” một cách nghiêm túc mối quan hệ với Armenia nếu Yerevan tiếp tục rời xa Moscow và liên kết với phương Tây.

Ông Lavrov cũng bày tỏ sự giận dữ trước những lời chỉ trích gay gắt mà các nhà lãnh đạo Armenia dành cho Nga. Ngoại trưởng Nga cáo buộc, giới lãnh đạo Armenia đang định hướng Armenia "nghiêng" về phía những đối thủ của Moscow, vốn “chưa bao giờ mang lại bất kỳ lợi ích nào cho bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trên thế giới”.

“Giới lãnh đạo Armenia đang quyết định dựa vào các quốc gia ngoài khu vực thường "ve vãn" Yerevan, hứa sẽ giúp đỡ Yerevan lúc khó khăn miễn là Armenia cắt đứt quan hệ với Nga và các cấu trúc hội nhập được tạo ra trong khu vực chung của chúng ta. Phương Tây không che giấu điều này. Chúng tôi không thể cấm Armenia đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến mối quan hệ trong tương lai của chúng tôi. Nếu đây là quyết định của người dân Armenia, thì hãy coi đây là chính sách mới của chính quyền Yerevan", ông Lavrov nói với các phóng viên khi được yêu cầu bình luận về lời đe dọa của Thủ tướng Nikol Pashinian nhằm rút Armenia ra khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga đứng đầu.