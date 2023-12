Nghỉ Tết Dương lịch 2024: Khách tới sân bay Nội Bài tăng cao

Chiều nay ngày 29/12 (ngày làm việc cuối cùng của năm 2023), sân bay Nội Bài đã bắt đầu đông đúc do lượng khách trở về đây để đi du lịch và về quê.

Lãnh đạo sân bay Nội Bài theo tính toán, ngày cao điểm nhất của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 có khoảng 530 lượt chuyến bay (276 chuyến bay quốc nội và 254 chuyến bay quốc tế và 85.600 lượt hành khách (52.300 lượt khách nội địa và 33.300 lượt khách quốc tế), tăng khoảng 12% so với ngày thường.

Cuối giờ chiều ngày 29/12, lượng phương tiện đổ về sân bay Nội Bài tăng cao. Ảnh: CTV

Lãnh đạo sân bay Nội Bài tính tổng thể cả quốc tế và nội địa, mức tăng này tuy chưa vượt quá đợt cao điểm Hè 2023 (693 lượt chuyến bay, 109.000 lượt khách/ngày cao điểm) song ghi nhận tăng 12-15% so với Tết Dương lịch 2023.

Để đảm bảo an toàn an ninh hàng không sân bay Nội Bài tính toán các phương án phục vụ như chủ trì phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không nắm bắt đầy đủ, kịp thời kế hoạch bay (sản lượng bay, khung giờ cao điểm, việc thay đổi kế hoạch bay…) để xây dựng các phương án khai thác vị trí đỗ máy bay, phân quầy thủ tục, bố trí sắp xếp cửa ra máy bay, phân bổ băng tải hành lý đến…

Cùng đó, kiểm soát chặt chẽ số lượng máy bay đỗ qua đêm, giám sát việc thực hiện slot (giờ cất, hạ cánh) của các Hãng hàng không nhằm bảo đảm năng lực thông qua cảng.

Sân bay Nội Bài tăng cường đảm bảo an ninh an toàn tại nhiều khu vực. Ảnh: CTV

Sân bay Nội Bài triển khai linh hoạt các phương án điều phối nhằm nâng cao năng lực khai thác, bố trí cán bộ trực tại các khu vực nhạy cảm, hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ cục bộ trong các khung giờ cao điểm.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất bảo đảm chất lượng dịch vụ trả hành lý quốc tế đến, linh hoạt hạn chế người nhà đưa tiễn trong các khung giờ cao điểm tại Nhà ga hành khách T2.

Thực hiện tốt vai trò chủ trì điều phối của Người khai thác cảng, phía sân bay Nội Bài duy trì nghiêm chế độ trực điều hành tại Trung tâm điều phối khai thác (AOCC), chế độ trực khẩn nguy để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh.

Khách quốc tế tới sân bay Nội Bài. Ảnh: CTV

Sân bay Quốc tế Nội Bài cũng tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên máy bay; tổ chức kiểm tra trực quan ngẫu nhiên theo đúng quy định.

Ngoài ra, tăng cường phỏng vấn ngẫu nhiên hành khách tại điểm kiểm tra giấy tờ tùy thân; tuân thủ nghiêm các quy định về sử dụng giấy tờ tùy thân để đi máy bay.

Hành khách làm thủ tục an ninh. Ảnh: CTV

Sân bay Nội Bài cũng phối hợp với Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài, Đội Cảnh sát Giao thông số 15, Thanh tra Giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát duy trì đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông tại cảng và khu vực giáp ranh.

Song song đó, triển khai các phương án tăng cường đấu tranh và xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ, khai thác khách sai quy định, các đối tượng trộm cắp, "cò mồi," bán hàng rong, thu gom vận chuyển rác thải sai quy định tại nhà ga hành khách.

Bên cạnh những phương án nêu trên, sân bay Nội Bài yêu cầu các đơn vị nhượng quyền tại cảng cam kết, xây dựng kế hoạch đảm bảo phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm Tết năm 2024.

Đặc biệt các nội dung liên quan đến thời gian cung cấp dịch vụ; đảm bảo chất lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng và phương tiện vận chuyển hành khách; tuân thủ quy định phòng chống gian lận thương mại; bảo đảm thái độ phục vụ hành khách.