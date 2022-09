Người dân Bình Định, Phú Yên chạy các lồng tôm hùm tiền tỷ trước bão Noru

Lo mất tiền tỷ do bão Noru

Tại 'thủ phủ tôm hùm' thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), không khí lo lắng bao trùm lên gương mặt những người tôm hùm lồng ở đây.

Bởi họ đang đối diện với nỗi lo, khi bão đổ bộ, sóng dữ sẽ sẽ đánh ập khiến những lồng, bè nuôi tôm hùm bị bức rời, trôi dạt khắp mặt biển.

Chủ nuôi có những lồng tôm chưa kịp bán càng lo lắng hơn, tài sản của họ đang lâm cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".

Ông Nguyễn Văn Vững (40 tuổi, ở khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu,tỉnh Phú Yên), người đang còn 10 lồng nuôi tôm hùm xanh và 4 lồng nuôi tôm hùm bông, đang bồn chồn, lo âu.

Theo tính toán, 10 lồng nuôi tôm hùm xanh của anh Vững đang có khoảng 1.000 con tôm đã nuôi đến 12 tháng, đạt 4 lạng/con; 4 lồng nuôi tôm hùm bông đang có khoảng 200 con đã nuôi được 18 tháng, hiện đạt đến 1kg/con.

Ông Vững cho biết, trong thời gian vừa qua, dù tôm hùm có giá khá cao, tôm hùm bông được thị trường tiêu thụ với giá 1,3 triệu đồng/kg, tôm hùm xanh 900.000đồng/kg.

Tuy nhiên, do thị trường Trung Quốc đóng cửa, nên thương lái không thu mua mạnh như những năm trước. Nếu thương lái có mua thì lựa tôm rất kỹ, nên nhiều chủ nuôi không bán. Bây giờ nghe bão Noru sắp đổ bộ vào đất liền với sức gió mạnh kinh khủng, bán kính bão rất rộng nên người nuôi tôm ở Sông Cầu lo tài sản của mình bị bão "nuốt" mất.

Ông Vững cho biết, 10 lồng tôm hùm xanh của ông có trọng lượng 400kg tôm, mỗi kg hiện có giá 900.000 đồng, vị chi là 360 triệu đồng; còn 4 lồng tôm hùm bông cũng đang "giữ" 200kg tôm, mỗi kg tôm bông hiện có giá 1,3 triệu đồng, vị chi là 200 triệu đồng nữa.

Cũng theo ông Vững, do lo sợ ảnh hưởng của bão, những người nuôi tôm như ông thì tai lúc nào cũng "gắn" vào cái radio, khi đã về nhà thì mắt lúc nào cũng "dán" vào tivi để theo dõi tin tức bão lũ.

Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đưa áo phao, vận động ngư dân trên bè phải vào bờ tránh bão. Ảnh: TB.

Nghe dự báo bão Noru rất mạnh nên trong chiều nay hoặc sáng mai ông Vững sẽ cho 14 lồng tôm của mình hạ sát đáy biển để tránh bão.

"Anh em nuôi tôm trong vùng làm đổi công với nhau. Những chiếc can nhựa cột quanh lồng để làm cho lồng tôm nổi lên giờ được mở nắp, cho nước biển vào, khi tất cả các can đầy nước là lồng nuoi chìm xuống sát biển. Bão qua, chúng tôi lặn xuống, đút ống hơi vào những chiếc can bơm hơi vào, hơi tống hết nước ra, trong can chỉ còn hơi nên sẽ tự động nổi lên", ông Vững nói.

Lồng bè nuôi tôm hùm ở Thị xã Sông Cầu (Phú Yên) nằm dày đặc mặt nước vịnh Xuân Đài. Ảnh: TB.

Không để người dân ở lại tàu bè khi bão đổ bộ

Những ngày này, người nuôi tôm hùm ở Phú Yên còn hối hả bán tôm hùm để tránh thiệt hại do bão Noru. Người nuôi tôm hùm giống thì vớt tôm "di tản" vào Vũng Rô để tránh trú bão. Những lồng đã bán hết tôm thì được chủ nuôi vận chuyển vò bờ chằng chống để tránh sóng cuốn trôi.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão tại thị xã Sông Cầu, vùng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương thị sát vùng nuôi tôm hùm lớn nhất nước tại Thị xã Sông Cầu. Ảnh: TB.



Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu chính quyền địa phương chủ động thông báo, hướng dẫn người nuôi các biện pháp chằng chống, thả chìm hoặc di chuyển 82.696 lồng nuôi thủy sản đến vùng an toàn. Đối với 4.780 người thường xuyên làm việc, canh giữ các bè nuôi phải được sơ tán trước thời điểm bão Noru đổ bộ vào đất liền.

Còn tại tỉnh Bình Định, những hộ nuôi cá lồng ở Hải Minh (thành phố Quy Nhơn) từ qua nay cũng cấp tập giằng chống lồng bè để tránh thiệt hại trong bão Noru.

Riêng ở xã Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn), nơi đang có 13 hộ nuôi tom hùm với 7 bè nuôi. Số bè nuôi trồng thủy sản chủ yếu tập trung trước bãi biển.

Kêu gọi ngư dân chủ động phòng tránh bão. Ảnh: TB.

Chính quyền xã này đã thông báo cho các chủ nuôi di dời lồng bè vào đầm Mai Hương để tránh trú bão trước 15h ngày 26/9.

"Đồng thời chúng tôi cũng nghiêm cấm các phương tiện không được ra biển đánh bắt, tuyệt đối không cho người dân ở lại trên tàu thuyền và trên bè nuôi khi bão đổ bộ. Thông báo rộng rãi cho bà con chủ động giằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ vào bờ để tránh thiệt hại", Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải Đỗ Cao Thắng cho biết.