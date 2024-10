Trong quý 3, cả nước có 16 dự án với quy mô khoảng 3.314 căn đã hoàn thành; có 23 dự án quy mô khoảng 11.669 căn được cấp phép mới; 55 dự án quy mô 21.374 căn đủ điều kiện bán nhà ở trong tương lai; 939 dự án với quy mô 426.158 căn đang trong quá trình triển khai.

Trong đó, có 39.398 giao dịch thành công căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và có 102.966 giao dịch thành công phân khúc đất nền. Như vậy, lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ cao hơn 48% so với quý 2 và hơn 29% so với cùng kỳ; lượng giao dịch đất nền giảm 18% so với quý 2 nhưng cao hơn 12% cùng kỳ.