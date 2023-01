Nhà báo Mỹ kỳ cựu phản đối chiến tranh Việt Nam qua đời

Nhà báo Victor Saul Navasky. Ảnh NYT

Victor Saul Navasky, một người Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam, một ngôi sao chính trị cánh tả của Mỹ, đại diện cho tiếng nói tự do hàng đầu trong ngành báo chí Mỹ qua đời ngày 23/1, hưởng thọ tuổi 90.

Victor Navasky mất ở thành phố New York. Con trai ông cho biết, nguyên nhân cha mình tử vong trong bệnh viện là do bệnh viêm phổi cũng như tuổi cao sức yếu.

Không chỉ phản đối sự can thiệp phi nghĩa của Quân đội Mỹ vào chiến tranh Việt Nam, Victor S. Navasky còn lên án việc chính quyền Mỹ kết tội vô cớ và hành xử tàn ác với nhiều quan chức với cáo buộc ‘làm gián điệp cho Liên Xô’.

Victor Navasky là một ngôi sao chính trị cánh tả mạnh mẽ, một nhà báo đầy dí dỏm và lối tư duy đối nghịch, New York Times miêu tả Navasky không chỉ là biên tập viên lâu năm sắc sảo và sau này là chủ bút của The Nation (một trong những tạp chí lâu đời nhất nước Mỹ) mà hơn hết, di sản để lại cho đời của Victor S. Navasky còn là “Naming Names” - cuốn sách nổi tiếng mở ra kỷ nguyên mang tính bước ngoặt hé lộ danh sách đen, mảng tối thế giới Hollywood của những ngôi sao xứ sở cờ hoa.

The Nation – một trong những ấn phẩm lâu đời nhất của Mỹ có trụ sở ở New York, được chính những người theo chủ nghĩa bãi nô thành lập năm 1865 dưới dạng tuần báo (nay xuất bản hai tuần một lần) và từ lâu đã trở thành tiếng nói có ảnh hưởng đối với quyền công dân, quyền tự do ngôn luận, ủng hộ luật lao động tiến bộ và chỉ trích chiến tranh Việt Nam từ thế kỷ trước.

Khi được bổ nhiệm làm biên tập viên The Nation vào năm 1978, Navasky đã đem tới cho độc giả nước Mỹ lối phóng bút đầy khôi hài nhưng thâm sâu, đối ngược với dòng chủ lưu quá nghiêm túc của nước Mỹ thời bấy giờ.

Navasky được biết đến với sự kiên định nhiệt thành như một chiến binh kiên cường từ thời Chiến tranh Lạnh.

Không chỉ phản đối chiến tranh Việt Nam, Navasky còn từng viết các bài bảo vệ Alger Hiss, cựu quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ vào những năm 1930 và chống lại cáo buộc rằng Hiss từng là gián điệp của Liên Xô, đồng thời công kích việc chính phủ Mỹ xử lý việc truy tố và kết án Julius và Ethel Rosenberg, những người cùng chịu chung cáo buộc làm gián điệp cho Liên Xô đã bị xử tử và hành quyết.

Victor Saul Navasky sinh ngày 5/7/1932 tại Manhattan (New York, Mỹ). Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Yale, ông trở thành biên tập viên của báo The New York Times.



Nhà hoạt động phản chiến Peter Weiss từng đánh giá, Victor Navasky là một trong những người tham gia tích cực phong trào phản đối sự can dự phi pháp của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Những bài báo dưới ngòi bút kiên định của Navasky đã gây được tiếng vang lớn, kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay cuộc chiến vô nghĩa tại Việt Nam. Ông từng nói: "Những người yêu nước thực sự trong chiến tranh Việt Nam là những người phản đối cuộc chiến này".