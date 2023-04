Nhật Bản: Một chai trà xanh có giá "sốc" gần 5 triệu đồng

Yamecha, một loại trà xanh cao cấp của Nhật Bản với lịch sử 600 năm, mới đây đã được xây dựng hình ảnh mới để quảng bá trên toàn thế giới khi được đóng chai và tiếp thị như một loại rượu hảo hạng. Được trồng chủ yếu trong và xung quanh thành phố Yame thuộc tỉnh Fukuoka, chỉ có khoảng 124 kg lá Yamecha chất lượng tốt nhất được thu hoạch mỗi năm.

Nhà sản xuất loại trà xanh hảo hạng này đã cho ra đời một phiên bản đóng chai có tên đơn giản là Yame, một chai dung tích 500 ml có giá 27.000 yên (205 USD - 4,8 triệu đồng), cao gấp hơn 100 lần giá của loại đồ uống thông thường có cùng kích cỡ. Kazunobu Eshima, người đứng đầu hội đồng xúc tiến Yamecha bao gồm các quan chức thành phố và người trồng cây trà cho biết "những người tiêu dùng sành điệu sẽ sớm bị sốc bởi chất lượng trà của chúng tôi".

Nhật Bản: Một chai trà xanh có giá gần 5 triệu đồng

Một chai trà xanh Yamecha đóng kiểu chai rượu, được bán lẻ với giá 27.000 yên ($205). (Ảnh: Nikkei)

Sommelier, hay còn gọi là những người tìm thực phẩm cho hoàng gia, Francois Chartier đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển sản phẩm. Chartier đến thăm Yame lần đầu tiên vào tháng 5 năm ngoái và được giới thiệu về trà Yamecha. Anh rất ấn tượng bởi hương thơm đa tầng, phức tạp của nó, thậm chí anh còn so sánh với rượu vang hảo hạng từ vùng Alsace của Pháp. Chartier và hội đồng xúc tiến đã quyết định tìm cách tốt nhất để mang trà đến với nhiều đối tượng hơn.

Lá Yamecha phải được bảo quản và ngâm theo một cách cụ thể để làm nổi bật hương vị của chúng, đây cũng là khó khăn khiến cho các nhà hàng không thể phục vụ trà hảo hạng này. Việc sản xuất được giao cho Benefitea, một công ty có trụ sở tại tỉnh Shizuoka, một khu vực khác nổi tiếng về trồng trà.

Trước đó, Benefitea đã sản xuất thành công một loại bia chất lượng cao không lẫn tạp chất bằng cách ngâm lá trà ở nhiệt độ âm 1 độ C.

Thành phố Yame, thuộc tỉnh Fukuoka, được biết đến với việc trồng trà cao cấp. (Ảnh: Nikkei)

Tên của loại trà đóng chai được lấy cảm hứng từ rượu vang và với hy vọng biến Yame thành một vùng trồng trà được công nhận trên toàn cầu, giống như Alsace và Burgundy dành cho rượu vang. Những người trồng Yamecha trước đây đã khao khát vươn ra toàn thế giới, do trà lá ở Nhật Bản ngày càng yếu thế so với các loại đồ uống khác.

Đã có những nỗ lực tìm kiếm nhà đầu tư ở các trung tâm văn hóa như New York, nhưng đại dịch đã ngăn cản các cơ hội kinh doanh của nhà sản xuất trà. Tuy nhiên, loại trà này đã nhận được sự hoan nghênh tại một sự kiện ở New York vào tháng 2/2020 và tỉnh Fukuoka đã tổ chức một sự kiện nếm thử đồ ăn và uống trà tại nhà hàng Crown Shy được gắn sao Michelin ở New York vào tháng 1/2023. Khoảng 60% người trong ngành và người nổi tiếng cho biết món ăn kết hợp yêu thích của họ là sườn bò với trà Yame gyokuro.

Hội đồng xúc tiến có kế hoạch gửi 50 chai Yame trong tháng này cho Chartier, người đã tình nguyện quảng bá loại trà này tới các nhà hàng cao cấp ở Tây Ban Nha và Pháp. Đây cũng là bước đi đầu tiên trong kế hoạch xuất ngoại 5.000 chai trong 5 năm. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Zach Mangan cho biết ông đã bán Yamecha ở Mỹ trong một thập kỷ và hy vọng doanh số sẽ tăng khi ngày càng có nhiều người kiêng rượu.