Nhiều gói cho vay ưu đãi, thực tế bao nhiêu doanh nghiệp được hưởng?

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết từ đầu năm đến nay, ngành ngân hàng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.



Về hỗ trợ doanh nghiệp thông qua cơ chế thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp, với dư nợ đạt 44.623 tỷ đồng cho 41.094 khách hàng; giải ngân gói tín dụng ưu đãi thông qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 207.195 tỷ đồng, chiếm 40,6% quy mô gói.

Các doanh nghiệp duy trì sản xuất từ đầu năm đến nay. Ảnh: Quốc Hải

Theo ông Lệnh, 5 tháng đầu năm 2024, có gần 70.000 khách hàng, doanh nghiệp được giải ngân và hỗ trợ về giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới với lãi suất thấp và áp dụng chính sách ưu đãi từ các chương trình tín dụng của ngân hàng trung ương như cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên; giải ngân gói lâm sản thủy sản; cho vay ngoại tệ với doanh nghiệp xuất nhập khẩu…

Chương trình cho vay bình ổn thị trường từ đầu năm đến nay đã giải ngân đạt 5.375 tỷ đồng cho 32 doanh nghiệp (gồm 14 doanh nghiệp bình ổn và 18 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng) với lãi suất cho vay thấp, luôn thấp hơn lãi suất thị trường trong mọi thời điểm, mọi giai đoạn.

Chương trình cho vay nông nghiệp và nông thôn đạt 351.302 tỷ đồng, cho khoảng 1,63 triệu khách hàng là hộ nông dân và doanh nghiệp khu vực nông nghiệp và nông thôn của Thành phố cũng như doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lĩnh vực này, tăng 4% so với cuối năm và tăng 24% so với cùng kỳ.

Gói tín dụng lâm sản, thủy sản cùng chính sách tín dụng theo NĐ 116/2018/NĐ-CP và tăng trưởng tích cực của lĩnh vực này trong sản xuất và xuất khẩu là yếu tố chính tác động tích cực đến hoạt động tín dụng lĩnh vực này trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm.

Nhiều nông dân, HTX nông nghiệp tiếp cận các gói cho vay ưu đãi dành cho nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Quang Sung

Chương trình tín dụng đối với khu công nghiệp, khu chế xuất tiếp tục tăng trưởng tốt, tăng cao hơn mức tăng tín dụng chung. Đến nay, dư nợ tín dụng cho vay khu vực này trên địa bàn đạt 221.699 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm và tăng 8,9% so với cùng kỳ.

Tín dụng trên địa bàn TP.HCM đến cuối tháng 5 đạt 3.610 nghìn tỷ đồng, tăng 0,61% so với tháng trước và tăng 1,93% so với cuối năm 2023 và tăng 9,83% so với cùng kỳ.

Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM Nguyễn Đức Lệnh đánh giá tình hình tín dụng đang hình thành xu hướng tăng trưởng tích cực và ổn định hơn qua từng tháng.

Theo đó mặc dù tốc độ tăng trưởng không cao, song tín dụng đã duy trì tốc độ tăng trưởng dương liên tục từ tháng 2/2024 đến nay, với xu hướng tháng sau tăng cao hơn tháng trước (tín dụng tháng 4/2024 tăng 0,35%; tháng 5 tăng 0,61%).

Đây là kết quả quan trọng trong điều kiện khả năng hấp thụ vốn trong nền kinh tế còn thấp. Xu hướng này sẽ là cơ sở quan trọng để tín dụng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới, khi hoạt động kinh tế thường vận hành và tăng trưởng tốt trong 6 tháng cuối năm.