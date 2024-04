Nhiều thách thức trong việc chẩn đoán bệnh động kinh

Các bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm về điều trị bệnh động kinh. Ảnh: BVCC

Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về điều trị động kinh của Việt Nam, Malaysia, Úc, Thái Lan cùng 150 bác sĩ là thành viên Hội chống động kinh Việt Nam đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế của TP.HCM và cả nước.



Động kinh là bệnh lý thường gặp với đặc điểm gồm những đợt hoạt động đồng bộ bất thường hoặc quá mức của não bộ biểu hiện ra với các triệu chứng khác nhau.

Theo phân loại mới nhất của Liên đoàn chống động kinh quốc tế, động kinh gồm 3 loại chính gồm động kinh toàn thể, động kinh cục bộ, và động kinh không xác định.

Tùy vào vùng não chịu ảnh hưởng, các biểu hiện của cơn động kinh sẽ khác nhau và rất đa dạng, từ dễ nhận biết như các cơn co cứng co giật đến những cơn rất khó mô tả và khó nhận biết. Do đó, việc chẩn đoán động kinh nhiều lúc còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, thuốc vẫn là phương pháp điều trị phổ biến và hiệu quả nhất trong điều trị bệnh động kinh. Tuy nhiên, theo các thống kê trên thể giới, trong số các bệnh nhân động kinh được chẩn đoán và điều trị, có khoảng 30% bệnh nhân đáp ứng kém với thuốc, dù đã dùng nhiều loại thuốc khác nhau. Điều này càng khó khăn hơn khi ở Việt Nam, số loại thuốc chống động kinh còn hạn chế, đặt ra nhiều thách thức trong điều trị bệnh lý này.

Thiếu tá, ThS.BS Hoàng Tiến Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm khoa Nội thần kinh Bệnh viện quân y 175 cho biết, để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân bị bệnh động kinh, khoa Nội thần kinh đã hình thành nhóm bác sĩ chuyên sâu và trung tâm sinh lý thần kinh lâm sàng để phát triển các kỹ thuật điện não giúp ích trong việc chẩn đoán, điều trị động kinh. Với sự kết hợp của khoa Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện đã phát triển quy trình chụp chỉ dành riêng cho bệnh nhân động kinh. Đây là yếu tố quan trọng trong chẩn đoán, quản lý đúng và nâng cao chất lượng điều trị.