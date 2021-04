Những quý bà "mù quáng" ở Biên Hòa

Ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam băng nhóm gồm 6 đối tượng (trong đó có 3 đối tượng người nước ngoài) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra, công an xác định đã có nhiều nạn nhân "sập bẫy" nhóm đối tượng trên với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.



Theo Công an Đồng Nai, trong năm 2020, đơn vị này đã tiếp nhận nhiều tin trình báo về việc bị băng nhóm người nước ngoài lừa đảo tiền tỉ qua mạng.



Đơn cử vào giữa năm 2020, bà N.T.K (52 tuổi, ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hòa) bị lừa mất số tiền gần 2,9 tỉ đồng sau khi làm quen, kết bạn với một đối tượng người nước ngoài qua Zalo có tên M.Anderson.

Để "giăng bẫy con mồi", người này khoe có một khoản tiền lớn sau thời gian nhập ngũ ở Afghanistan và muốn gửi tặng bà K. Để nhận quà, bà K phải đóng phí và thuế cho nhân viên hàng không. Tin lời, người phụ nữ này đã chuyển nhiều lần gần 2,9 tỉ đồng cho người tự xưng là nhân viên hàng không nhưng không không được nhận quà.

Tương tự, trường hợp chị T.T.L (ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) bị mất số tiền lên đến hơn 13 tỉ đồng vì tin lời trai Tây.

Ban đầu, người tiếp cận chị L tự xưng là người ngoại quốc, đang thực hiện 1 dự án ở nước ngoài với khả năng sinh lời cao. Người nước ngoài này đã yêu cầu chị L chuyển số tiền hơn 13 tỉ để đầu tư thực hiện dự án và hứa sẽ trả lại tiền cùng lãi suất cao. Tuy nhiên sau khi chuyển đi số tiền trên, chị L mới biết mình lừa.

Bằng thủ đoạn gửi quà, gửi tiền lãi suất cao, băng nhóm này lừa đảo lên tới hàng chục tỉ đồng

1 trường hợp khác là bà N.T. H (ngụ TP Biên Hòa) cũng bị một nhóm đối tượng lừa gửi tiền vào tài khoản riêng của chúng để chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng bằng thủ đoạn đầu tư, lãi suất cao.

Vào cuộc điều tra, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh. Manh mối đầu tiên được công an xác định, lần ra trong quá trình xác minh trong vụ bà H. bị mất số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

Cơ quan công an đã xác định có một tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hương, ngụ tại TX Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận số tiền hơn 300 triệu đồng. Bà Hương đã cho các đối tượng mượn tài khoản để dùng vào việc nhận tiền từ các nạn nhân để lấy tiền hoa hồng.

Sau khi bắt giữ bà Hương, cơ quan công an tiếp tục lần lượt bắt giữ 5 đối tượng khác gồm: Daillo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Guinea); Samuel (28 tuổi, quốc tịch Nigeria); Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigeria); Bùi Thị Nghi (30 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Cáp Xuân Thùy (23 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng).

Các đối tượng này thuê căn hộ chung cư ở TP HCM để sinh sống như vợ chồng. Trong đó, Emeka được phân công cung cấp số tài khoản để nạn nhân gửi tiền vào. Emeka đặt mua hoặc thuê các tài khoản và thẻ ATM từ nhiều người khác với giá từ 10-20 triệu đồng/thẻ/tháng. Quá trình bắt giữ, công an đã thu giữ của đối tượng này hơn 10 thẻ ATM mang tên của nhiều người khác nhau.

Riêng 4 đối tượng là Daillo Micheal, Samuel, Nghi và Thùy có nhiệm vụ sử dụng các thẻ ATM mà Emeka cung cấp để đến các ngân hàng ở khu vực TP HCM rút tiền rồi chuyển vào tài khoản cho đối tượng ở nước ngoài. Sau những giao dịch thành công, nhóm đối tượng này được đối tượng ở nước ngoài trả tiền công từ 1-3%/tổng số tiền giao dịch.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra, làm rõ đối tượng cầm đầu ở nước ngoài liên quan đường dây lừa đảo trên.