Từ nguồn vốn này, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi bò vỗ béo hiệu quả.

Thu nhập hơn trăm triệu/năm từ nuôi bò

Tháng 2/2023 vừa qua, hơn chục hộ nông dân ở xã Long Phước, TP.Bà Rịa có mặt tại trụ sở UBND xã làm thủ tục vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH tỉnh. Cầm số tiền được vay, ai cũng phấn khởi, đề ra kế hoạch sẽ làm gì trong thời gian tới. Người dự định mua thêm con giống, sửa sang chuồng trại; người dự tính thêm vào mua nguyên liệu sản xuất... Trong buổi sáng, cán bộ tín dụng đã giải ngân hơn 1 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng CSXH cho người dân, nâng tổng số dư nợ đến nay tại xã Long Phước lên 64 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Chung Thủy (tổ 2, ấp Tây, xã Long Phước), người được vay vốn trong đợt này chia sẻ, năm ngoái chị được Ngân hàng CSXH cho vay 50 triệu đồng trong chương trình giải quyết việc làm. Chị đã mua 3 con bò về nuôi. Đến nay, đàn bò sinh trưởng tốt, chị đã trả vốn đúng hạn. Năm nay, chị muốn tăng đàn bò nên đề nghị vay thêm và được Ngân hàng CSXH cho vay 30 triệu đồng. Với số tiền này, chị mua thêm 3 con bò, nâng tổng đàn bò của gia đình chị lên 6 con.

Mô hình nuôi bò của nông dân xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Văn Minh

Theo Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Lê Văn Trương, Ngân hàng CSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2022-2025 và hộ mới thoát nghèo để cho vay kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, thu lãi phát sinh, giảm lãi tồn đọng.

Cũng là một trong những hộ nông dân xã Long Phước sử dụng hiệu quả vốn vay Ngân hàng CSXH, anh Trần Văn Hùng đã đầu tư mô hình nuôi bò vỗ béo hiệu quả. Anh Hùng cho biết: Cách đây 3 năm anh được vay 30 triệu đồng Ngân hàng CSXH chương trình cho vay hộ nghèo. Có vốn, anh Hùng đã thuê 2.000m2 đất trồng cỏ và mua 2 con bò sinh sản để nuôi. Nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn KHKT nắm vững kỹ thuật chăn nuôi, đàn bò của anh Hùng đã phát triển được 6 con bò sinh sản và bò thịt. Nhận thấy nghề nuôi vỗ béo bò thịt cho lợi nhuận cao nên anh đã chuyển sang chăn nuôi bò thịt vỗ béo.

Anh Hùng phấn khởi cho biết: Hiện tại lúc nào trong chuồng bò của anh cũng có từ 6 - 8 con bò thịt để cung cấp cho thị trường. Từ chăn nuôi bò vỗ béo đã cho gia đình anh thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Phước thông tin: Đến thời điểm hiện tại, Hội Nông dân xã Long Phước đang nhận ủy thác hơn 26 tỷ đồng vốn vay ưu đãi Ngân hàng CSXH tỉnh thông qua 11 tổ TKVV với 576 hộ vay. 6 chương trình tín dụng ưu đãi được ủy thác cho vay là: Cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm.

"Từ vốn vay Ngân hàng CSXH, nông dân xã Long Phước đã đầu tư các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, điển hình như mô hình nuôi bò vỗ béo, nuôi lợn rừng lai, trồng rau má, trồng sầu riêng… Bình quân, hàng năm Hội Nông dân xã có 2.249 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh các cấp, trong đó nhiều nông dân có thu nhập từ trăm triệu đến cả tỷ đồng" - ông Nguyễn Văn Minh nói.

Hơn 75.600 hộ vay vốn Ngân hàng CSXH

Theo ông Lê Văn Trương - Giám đốc Ngân hành CSXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong thời gian qua, các phòng giao dịch Ngân hàng CSXH đã tích cực giải ngân vốn vay ưu đãi đến với bà con. Tính đến cuối tháng 3/2023, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ước đạt gần 4.000 tỷ đồng, cho 75.686 hộ vay; tăng gần 146 tỷ đồng, so với đầu năm. Dư nợ bình quân đạt 51,7 triệu/hộ vay vốn, tăng 1,3 triệu/hộ vay vốn so với đầu năm.

Chất lượng tín dụng được chi nhánh Ngân hàng CSXH được kiểm soát tốt. Nợ quá hạn và nợ khoanh gần 5,8 tỷ đồng, giảm 70 triệu đồng so với đầu năm, chiếm 0,15%/tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn 467 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,01%/tổng dư nợ, giảm 137 triệu so với đầu năm; nợ khoanh gần 5,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,14%/tổng dư nợ, tăng 67 triệu đồng so với đầu năm.

Theo Ngân hàng CSXH tỉnh, các chương trình cho vay đã mang lại hiệu quả giúp giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Từ việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng CSXH, các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã có cách nghĩ, cách làm mới, có suy nghĩ tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.