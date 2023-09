Nữ diễn viên 48 tuổi vẫn bị hiểu lầm là người tình của con trai

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ngày 13/9, Kyoko Toyama tiết lộ tình hình cuộc sống hiện tại của mình. Cô chia sẻ bản thân có cuộc sống bận rộn khi đạt chứng chỉ điều phối viên thực phẩm và thậm chí còn xuất bản cuốn sách về công thức nấu cơm bento. Sắp tới, ngôi sao 48 tuổi kỷ niệm 30 năm ra mắt và trở lại vào ngày 27/9 trong vở kịch In the Sun.

Nữ diễn viên 48 tuổi bị hiểu lầm là người tình của con trai. Ảnh: Daum.

Toyama thông báo tin kết hôn và mang thai cùng thời điểm năm 2001. Cô gây bất ngờ với quyết định hủy bỏ hôn ước trước khi sinh con và trở thành bà mẹ đơn thân ở tuổi 26.

Nhớ lại thời điểm đó, cô tự tin trả lời: "Nếu nói không lo lắng thì là nói dối, nhưng vì đó là quyết định của tôi nên tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là phải làm việc chăm chỉ để nuôi con".

Nhân cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên nhắc đến con trai trưởng thành của mình: "Con trai tôi hiện 22 tuổi, dù đã trưởng thành, việc chúng tôi cùng nhau đi đến nhiều nơi, đi mua sắm và cùng nhau trở về nhà là điều hết sức bình thường".

Vì điều này, nữ diễn viên bị nhiều người lạ hiểu nhầm. "Gần đây, khi tôi đang đợi có bàn trống ở nhà hàng ramen, tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Họ nghĩ tôi cặp với bạn trai trẻ tuổi" - Toyama kể.

Diễn viên người Nhật chia sẻ thêm: "Tôi thường ra ngoài mà không đeo khẩu trang hay kính râm. Tôi thậm chí còn nói đùa với con trai rằng "Mọi người có thể nghĩ mẹ con mình là một cặp".

Kyoko Toyama sinh năm 1975, được biết đến với hình ảnh độc đáo và tràn đầy năng lượng. Nữ diễn viên đã trở nên nổi tiếng qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, điển hình là vai nữ chính trong bộ phim High School Teacher (đạo diễn Ken Yoshida). Ngoài ra, diễn viên còn xuất hiện trong nhiều tác phẩm khác, bao gồm Ánh trăng, Life can be so wonderful…