Phim Hàn lao đao vì doanh thu phòng vé: "Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra"

Theo Korea Times, tính đến ngày 22/6, bộ phim "She Died" đã đạt 1,22 triệu lượt xem, vượt qua "The Birth of Korea" (1,17 triệu) và lọt vào top 5 phim Hàn ăn khách nhất năm. Tuy nhiên, con số này vẫn còn kém xa so với "The Roundup: Punishment" đang chiếu rạp với 11,49 triệu lượt xem, chênh lệch tới 10,27 triệu lượt.

Điện ảnh Hàn Quốc chứng kiến sự phân hóa rõ rệt

Khán giả đổ xô vào các phim bom tấn, khiến nhiều phim khác chật vật hòa vốn. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tính đến ngày 25/6, phim ăn khách nhất nửa đầu năm là "Exhuma" với 11,91 triệu lượt xem. Con số này bỏ xa phim đứng thứ ba là "Citizen of a Kind" với 1,71 triệu lượt xem, chênh lệch tới 10,2 triệu lượt. Đứng thứ tư là "Alienoid Part 2" với 1,43 triệu lượt xem. Trong khi hai phim đầu tiên đã cán mốc 10 triệu lượt xem, các phim còn lại chỉ loay hoay quanh mốc 1 triệu.

"She Died" chỉ đủ hoà vốn. Ảnh: IG.

"Citizen of a Kind" và "She Died" chỉ vừa đủ hòa vốn. "Alienoid Part 2", với kinh phí 37 tỷ won, còn xa mới đạt được điểm hòa vốn là 8 triệu lượt xem. Chỉ có 6 phim Hàn vượt mốc 1 triệu lượt xem, trong đó "Exhuma" và "The Roundup: Punishment" chiếm tới 64,4% tổng số lượt xem phim Hàn (36,28 triệu).



Tính đến ngày 25/6, phim ăn khách nhất nửa đầu năm là "Exhuma" với 11,91 triệu lượt xem. Ảnh: Korea Times.

Năm ngoái, phim Hàn cũng chịu cảnh tương tự. Phim ăn khách nhất "The Roundup: No Way Out" đạt 10,68 triệu lượt xem, trong khi "The Negotiation" chỉ có 1,72 triệu. Việc ra mắt các phim như: "The Day", "Smugglers", "Concrete Utopia", "Noryang: Deadly Sea" trong nửa cuối năm đã phần nào cải thiện tình hình. Tuy nhiên, ngày càng nhiều phim Hàn được kỳ vọng lại không thể vượt qua mốc 1 triệu lượt xem.



Sao hạng A cũng không đảm bảo thành công

"The Plot" của Gang Dong-won chỉ thu hút được 520.000 lượt xem tính đến ngày 19/6. Với kinh phí 13,4 tỷ won, phim khó lòng hòa vốn (2 triệu lượt xem). Gang Dong-won từng được coi là bảo chứng phòng vé, với 6 phim vượt mốc 5 triệu lượt xem. Tuy nhiên, "The Plot" có thể sẽ là phim có doanh thu tệ nhất của anh. "Wonderland" với dàn sao Tang Wei, Park Bo-gum, Suzy, Jung Yu-mi, Choi Woo-shik và Gong Yoo cũng khó đạt 1 triệu lượt xem. Phim mới đạt 610.000 lượt xem, trong khi điểm hòa vốn là 2,9 triệu.

Sự phân hóa phòng vé có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất phim Hàn. Số lượng phim có nội dung thử thách và hình thức mới lạ dự kiến sẽ giảm. Nhà phê bình Oh Dong-jin cho biết: "Điện ảnh Hàn đang có xu hướng tập trung vào các phim thể loại có chủ đề hẹp do suy thoái kinh tế và văn hóa sau Covid-19. Những bộ phim hiện thực xã hội đen tối khó lòng được sản xuất trong bối cảnh hiện nay".



Theo các trang tin điện ảnh, rạp phim Hàn Quốc sẽ sôi động hơn bao giờ hết từ cuối tháng 6 đến tháng 8 với hàng loạt bom tấn lẫn phim hài hứa hẹn khuấy đảo phòng vé.

Mở màn là "Handsome Guys" (tạm dịch: Anh chàng đẹp trai) - bộ phim hành động hài hước với sự góp mặt của Lee Sung Min và Lee Hee Jun trong vai hai người bạn thân mơ về cuộc sống bình yên nơi ngoại ô, ra mắt vào ngày 26/6.

Jo Jung Suk sẽ có 2 phim điện ảnh mới ra rạp vào nửa cuối năm 2024. Ảnh: Pilot.

Tiếp đó, bom tấn hành động "Dự án mật: Thảm họa trên cầu" (Project Silence) - một trong những tác phẩm cuối cùng của cố tài tử Lee Sun Kyun sẽ đổ bộ màn ảnh rộng vào ngày 12/7.

Jo Jung Suk tái xuất màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng với phim hài "Chàng nữ phi công" (Pilot). Phim khởi chiếu ngày 31/7 tại Hàn Quốc và 2/8 tại Việt Nam, xoay quanh câu chuyện "dở khóc dở cười" của Jung Woo - phi công bị đuổi việc phải giả gái để xin việc mới.

Tháng 8 sẽ là cuộc đổ bộ của hàng loạt cái tên đình đám như "Victory" (Chiến thắng) của Hyeri, "The Land of Happiness" (Xứ sở hạnh phúc) của Jo Jung Suk và Lee Sun Kyun, "Because I Hate Korea" (Bởi vì tôi ghét Hàn Quốc) của Go Ah Sung và "Revolver" của Jeon Do Yeon, Ji Chang Wook, Lim Ji Yeon.

Đặc biệt, bom tấn được mong chờ "Veteran 2" (Chạy đâu cho thoát 2) - phần tiếp theo của siêu phẩm năm 2015 với 13,4 triệu vé bán ra sẽ ra mắt vào tháng 9. Cuối năm, Hyun Bin sẽ hóa thân thành nhà hoạt động độc lập Ahn Jung Geun trong "Harbin", dự kiến ra mắt vào tháng 12/2024.