Pixel 4a hay iPhone SE 2020 chụp ảnh ngon hơn?

Video so sánh sức mạnh camera của Pixel 4a và iPhone SE 2020.

Khi mới được ra mắt, Pixel 4a đã được đem ra so sánh cùng chiếc iPhone giá phải chăng của Apple – iPhone SE 2020. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, sản phẩm của Google không đủ sức để đọ với iPhone SE mới.

Nếu để đưa ra đánh giá, chỉ có camera mới là bộ phận nên được so sánh giữa hai mẫu smartphone này. Do đó, trang tin công nghệ Cnet đã quay video so sánh camera của iPhone SE 2020 và Pixel 4a để người xem thấy rõ được sự khác biệt giữa chúng.

Qua ảnh chụp thực tế ở điều kiện lý tưởng, cả hai điện thoại đều mang lại ảnh chụp khá chất lượng, rõ nét, sống động. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, ảnh của iPhone SE 2020 có màu sắc đậm hơn, bắt mắt hơn một chút.

Bù lại, ở điều kiện chụp ảnh ban đêm, Pixel 4a lại thể hiện thế mạnh rõ ràng trước “đối thủ” của mình. Trong cùng điều kiện chụp, ảnh của Pixel 4a rõ và sáng hơn ảnh được chụp bởi iPhone SE mới.

Hiện tại, Pixel 4a vẫn chưa về tới thị trường Việt Nam. iPhone SE 2020 đã được bán tại các hệ thống bán lẻ chính hãng trong nước với giá bán chỉ từ 12,49 triệu đồng (bản 64GB).