Tối qua (13/8), chung kết The Face Vietnam 2023 chính thức diễn ra với màn tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất gồm: Minh Toại, Tú Anh (team huấn luyện viên Anh Thư); Xuân Hạnh (team huấn luyện viên Vũ Thu Phương) và Phương Vy (team huấn luyện viên Minh Triệu - Kỳ Duyên).

Trải qua hai phần thi, Tú Anh chiến thắng khi vừa catwalk tốt, vừa biểu cảm ăn ý với trang phục. Cô sải bước với áo choàng dài quét sàn của nhà thiết kế Hà Nhật Tiến. Giám khảo Trang Lê - Chủ tịch Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam nhận xét, Tú Anh hiểu và biết cách xử lý trang phục.

Người mẫu Huỳnh Tú Anh - thành viên đội huấn luyện viên Anh Thư đã trở thành giành quán quân The Face Vietnam 2023. (Ảnh: FB The Face Vietnam)

Trong phần thi quyết định là photoshoot và quay video, Tú Anh và Xuân Hạnh được xem là ngang tài ngang sức. Xuân Hạnh tận dụng mũ để tạo dáng còn Tú Anh được nhận xét thể hiện ngôn ngữ hình thể phù hợp với biểu cảm ma mị, có nhiều góc mặt đẹp. Các động tác như vung tay, hất chân, nghiêng người của cô dứt khoát, lực vừa phải.

Kết quả chung kết The Face Vietnam 2023: Huỳnh Tú Anh là quán quân The Face Vietnam 2023; Á quân The Face Việt Nam 2023 là 3 thí sinh: Xuân Hạnh; Minh Toại, Phương Vy.

Huỳnh Tú Anh quán quân The Face Vietnam 2023 là ai?

Huỳnh Tú Anh sinh năm 2002 tại TP HCM. Cô sở hữu cao 1,78 m và được đánh giá là một trong những thí sinh có gương mặt đậm chất thời trang cao cấp (high fashion) trong top 15. Ngay từ vòng casting, Tú Anh được biết đến với câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình giảm cân để thực hiện đam mê người mẫu.

Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh: "Kết quả vô cùng hạnh phúc với tôi". (Ảnh: FBNV)

Ngay sau đêm chung kết The Face Vietnam 2023 khép lại, Huỳnh Tú Anh gửi lời cảm ơn đến Giám đốc sản xuất The Face Vietnam đã tin tưởng và trao cho cô cơ hội này. Cô cũng hứa hẹn sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai để làm tốt vai trò của mình. Người đẹp cũng cảm ơn huấn luyện viên Anh Thư đã uốn nắn cho mình từng bước catwalk, hướng dẫn cho cô từng kỹ năng để cô có được thành quả như ngày hôm nay.

"Hôm nay là ngày mà Tú Anh sẽ không bao giờ quên! Hành trình với The Face Vietnam 2023 đã khép lại với kết quả vô cùng hạnh phúc đối với Tú Anh", Quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh chia sẻ.

Được biết, quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh sẽ sang Tokyo để thực hiện bộ ảnh thời trang và tham dự sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm M.A.C Cosmetics. Cô cũng sẽ được đến 6 kinh đô thời trang danh giá bậc nhất thế giới bao gồm: Paris - Milan - London - New York - Tokyo và Seoul.