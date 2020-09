Sáng nay xét xử sơ thẩm vợ Đường “Nhuệ” và 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở TNMT tỉnh Thái Bình

Các bị cáo bị truy tố trước tòa hôm nay gồm: Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1984, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình) - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Thái Bình); Vũ Gia Thành (sinh năm 1977, trú tại phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) - đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Trịnh Thị Minh Thúy (sinh năm 1970, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) - Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên (Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình); Hà Văn Dũng (sinh năm 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) - nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên và Nguyễn Thị Dương - vợ Đường “Nhuệ” (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty bất động sản Đường Dương.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, tại buổi đấu giá quyền sử dụng đất lô số 09, khu dân cư phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình diễn ra ngày 20/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá do Vũ Gia Thành là đấu giá viên được giao điều hành cuộc đấu giá, Trịnh Thị Minh Thủy và Hà Văn Dũng là người giám sát, Nguyễn Thị Ngấn là thư ký. Kết quả, anh Vũ Thành Đạt là người trúng đấu giá; bà Nguyễn Thị Hạnh là người nhờ Nguyễn Thị Dương đấu giá hộ nhưng không trúng do phiếu trả giá không hợp lệ. Nguyễn Thị Dương đã nhờ các bị can: Phạm Văn Hiệp, Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng giúp đỡ để bà Hạnh được trúng đấu giá.

Quang cảnh trước cổng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình sáng 18/9.

Dù biết thay đổi kết quả trúng đấu giá từ anh Đạt sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh là vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của anh Vũ Thành Đạt và ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Nhà nước, Phạm Văn Hiệp do nể nang Nguyễn Thị Dương, đã nhận bà Hạnh là người nhà và nói với các bị can khác giúp đỡ bà Hạnh. Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng do nể nang Phạm Văn Hiệp nên đã đồng ý giúp bà Hạnh. Nguyễn Thị Ngấn không biết việc làm thay đổi kết quả trúng đấu giá từ anh Đạt sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh.

Khi được Vũ Gia Thành bảo anh Đạt phải đồng ý thì mới giúp được, Nguyễn Thị Dương đã có hành vi đánh, đe dọa, ép anh Đạt từ bỏ kết quả trúng đấu giá, tạo điều kiện giúp sức cho các bị can có chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ. Cụ thể, Dương đã gọi chồng là Nguyễn Xuân Đường và những người làm thuê cho Dương là Phạm Xuân Hòa, Đảo Văn Bằng, Nguyễn Đức Huy đi tìm, đe doạ và đánh buộc anh Đạt phải nhường lại lô đất đã trúng đấu giá, nhưng Dương không nói với những người này nội dung ép buộc anh Đạt để đấu giá viên thay đổi biên bản và kết quả trúng đấu giá. Khi Dương dẫn anh Đạt đến phòng đấu giá để anh Đạt nói đồng ý bà Hạnh là người trúng đấu giá, các bị can Thành, Thuý, Dũng đã thay đổi kết quả trúng đấu giá lô đất trên từ anh Đạt sang bà Nguyễn Thị Hạnh và cho bà Hạnh viết lại phiếu trả giá.

Cùng ngày 20/12/2019, Phạm Văn Hiệp ký Thông báo kết quả trúng đấu giá số 06 và danh sách người trúng đấu giá, gửi Trung tâm Quỹ đất, trong đó thông báo bà Nguyễn Thị Hạnh là người trúng đấu giá lô đất số 09. Ngày 27/2/2020 bà Nguyễn Thị Hạnh đã được UBND TP.Thái Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô đất nói trên.

Một diễn biến khác, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt bà Nguyễn Thị Ngấn - cán bộ Trung tâm Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin ban đầu, bà Ngấn bị bắt vì có hành vi chiếm dụng tiền đặt cọc và lệ phí đấu giá đất.

Bà Ngấn chính là thư ký buổi đấu giá đất liên quan đến Nguyễn Thị Dương.

Cũng theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, trong vụ thay đổi kết quả đấu giá đất, bà Nguyễn Thị Ngần vô tội.