Sau đợt "mưa vàng" giải nhiệt, khi nào nắng nóng quay lại miền Bắc?

Mưa dông giải nhiệt cho khu vực miền Bắc sau những ngày nắng nóng kinh hoàng. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm qua đến sáng nay (2/7), khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa với lượng mưa phổ biển từ 20-40mm, riêng Hà Giang, Lào Cai cục bộ có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như: Chế Là (Hà Giang) 120mm, Cao Bồ (Hà Giang) 101mm, Nậm Ty (Hà Giang) 95mm, Phố Lu (Lào Cai) 80mm…

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo, hôm nay, vùng hội tụ gió trên cao lên đến 5.000m tiếp tục hoạt động mạnh nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h. Các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi mưa trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trọng tâm của đợt mưa lần này được dự báo tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều, đêm và sáng sớm), ngày vẫn xuất hiện nắng.

Các tỉnh Trung Bộ từ Nghệ An đến Quảng Ngãi hôm nay (2/7) tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ. C.

Từ chiều tối nay, mưa rào và dông bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực Bắc Trung Bộ; riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 3/7, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở khu vực này bắt đầu dịu dần nhưng chưa chấm dứt hẳn.

Từ ngày 2-5/7, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1,5-3,0m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, đợt mưa dông giải nhiệt cho miền Bắc và miền Trung sẽ chỉ kéo dài đến khoảng hết ngày 4/7. Từ ngày 5/7, mưa giảm nhanh, nắng oi bắt đầu quay trở lại khu vực Bắc Bộ và từ 6/7 trở đi, trời bắt đầu nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Còn khu vực Trung Bộ từ 5/7, nắng nóng quay lại rồi tăng nhiệt dần lên mức nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Đối với khu vực ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên từ nay (2/7) đến ngày 4/7 sẽ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.