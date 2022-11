"Sốt - cháy" vé máy bay Tết, hành khách vẫn có thể mua được giá rẻ

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 11/2022.

Theo đó, một dấu hiệu đáng mừng trong khai thác của toàn ngành là tỉ lệ đúng giờ chung ở mức cao, đạt 95,5% - tăng 2,3 điểm so với tháng trước, trong khi số chuyến bay khai thác tăng 3,8%.

Trong đó, Bamboo Airways có tỉ lệ chuyến bay cất cánh đúng giờ (OTP) đạt 96,9%, cao nhất toàn ngành và tăng 3,5 điểm so với tháng trước. Đứng ở vị trí thứ 2, với 0,1% thấp hơn là Pacific Airlines, với 96,8% chuyến bay đúng giờ.

Ngoài Bamboo Airways, hai hãng bay còn lại trong top 3 hãng bay nội địa lớn nhất cũng ghi nhận tỉ lệ bay đúng giờ tăng so với tháng 10/2022, trong đó OTP của Vietnam Airlines đạt 96%, Vietjet đạt 94,3%.

VASCO tiếp tục bảo toàn tỉ lệ đúng giờ đã đạt trong tháng 10 khi ghi nhận 95,5% chuyến bay đúng giờ. Còn Vietravel Airlines là hãng bay duy nhất ghi nhận tỉ lệ đúng giờ giảm, với OTP đạt 87,91% - giảm 2,1 điểm so với tháng trước.

Cùng với đó, tỉ lệ hủy chuyến trong tháng 11/2022 của toàn ngành hàng không cũng ghi nhận sự tiến bộ khi chỉ có 15 chuyến bay bị hủy trên 25.937 chuyến bay khai thác, chiếm tỉ lệ 0,06% và tương đương với giảm 0,33 điểm so với tháng 10/2022.

Hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong tháng qua là do tàu bay về muộn và do các hãng hàng không. Còn nguyên nhân chủ yếu buộc các hãng phải hủy các chuyến bay trong tháng 11 là do thời tiết.