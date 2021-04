SUV cỡ lớn Chevrolet Tahoe sử dụng hơn 8 năm rao bán giá khủng

Chevrolet Tahoe thường xuất hiện ở Mỹ dưới hình ảnh xe công vụ, cảnh sát, đặc nhiệm,... Tuy vậy đây là chiếc xe khá hiếm thấy ở Việt Nam bởi nó không được phân phối chính hãng cũng như giá trị sử dụng chưa phù hợp với người dùng.

Có thể đối với khách hàng Việt Nam, cái tên Chevrolet Tahoe còn khá lạ lẫm bởi nó rất ít khi xuất hiện. Nhưng đối với thị trường quốc tế, đặc biệt là khách hàng Mỹ thì cái tên Chevrolet Tahoe rất quen thuộc bởi đây là chiếc SUV dường như đã trở thành "biểu tượng", thường thấy trong đội ngũ xe phục vụ cho Chính phủ Mỹ.

Tahoe đánh vào thị hiếu khách hàng là những gia đình cần một chiếc xe có không gian rộng rãi, tiện nghi, có sức kéo mạnh mẽ cùng khả năng địa hình Offroad tuyệt vời. Chiếc xe bị bắt gặp trong ảnh không chỉ là chiếc SUV thông thường, nó còn là xe dẫn động Hybrid với logo rõ ràng được Chevrolet ưu ái đặt ở nhiều vị trí trên xe.

Sở hữu kích thước to lớn nên Chevrolet Tahoe Hybrid có không gian nội thất rộng rãi cho 5-9 người tùy vào cách sắp xếp ghế ngồi. Thiết kế cabin sang trọng và ấm cúng, đi cùng nhiều tiện nghi như điều hòa không khí 2 tầng, tay lái tích hợp điều khiển âm thanh, âm thanh cao cấp BOSE với màn hình DVD, hàng ghế thứ 2 có hệ thống sưởi, bộ khóa vi sai cầu sau, cửa sau điều khiển điện, cần gạt nước cảm biến mưa…

Chevrolet Tahoe Hybrid trang bị động cơ V8 khá lớn với dung tích 6.0L, cho công suất cực đại 332 mã lực với mô-men xoắn cực đại lên đến 498 Nm. Bên cạnh đó xe còn kết hợp với động cơ Hybrid 2 chế độ với hộp số tự động 4 cấp.

Sở hữu động cơ V8 nhưng mức tiêu hao nhiên liệu của xe có thể sẽ làm nhiều người “bật ngửa” với 10.8 lít/100km, chiếc SUV Tahoe Hybrid này có mức tiêu hao nhiên liệu ngang bằng với dòng sedan Toyota Camry trang bị động cơ 4 xy lanh. Như vậy, so với mẫu xe chuẩn không thuộc dòng hybrid của chính Chevrolet Tahoe, phiên bản Hybrid này tiêu hao ít hơn gần 50% số nhiên liệu trên cùng đoạn đường.

Để có được kết quả tiết kiệm như vậy, hệ thống Hybrid hai chế độ trên xe Chevrolet Tahoe có thể chuyển đổi sang chế độ chỉ chạy điện với tốc độ có thể lên tới 51,5 km/giờ. Khi xe di chuyển ở tốc độ cao, hệ thống này có thể chạy hoàn toàn bằng xăng hoặc kết hợp xăng-điện.

Ngoài ra, Chevrolet Tahoe Hybrid còn được trang bị hệ thống ngắt xi-lanh tự động của GM, có chức năng ngắt phân nửa số xi-lanh của động cơ V8 khi xe đạt tốc độ hành trình trên đường cao tốc. Tuy đề cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, nhưng Chevrolet Tahoe cũng rất mạnh mẽ khi cần tăng tốc. Xe chỉ mất khoảng 8,6 giây từ 0-100km/h, một sức mạnh “đủ xài” cho nhu cầu di chuyển thông thường.

Chevrolet Tahoe Hybrid từng dành được giải thưởng ‘’Green Car of the Year’’ (mẫu xe sạch của năm) do tạp chí Green Car Journal bình chọn. Giá bán tham khảo tại thị trường Mỹ ở thời điểm năm 2012 là 50.000 USD tương đương hơn 1,1 tỷ đồng. Để sở hữu một chiếc Tahoe Hybrid hơn 9 năm tuổi này khách hàng Việt chắc phải bỏ ra số tiền ngang một chiếc Mitsubishi Pajero Sport 4x4 mới hoặc có thể hơn thế nữa.