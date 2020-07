Suzuki ra mắt mẫu xe Across có phong cách thiết kế hao hao Toyota RAV4 mới

Hai thương hiệu Toyota và Suzuki, chính thức hợp tác trở lại vào tháng 3/2019, cả hai hãng xe Nhật đã cùng đi đến 1 thỏa thuận cuối cùng dựa trên biên bản ghi nhớ được ký kết năm 2017 giữa 2 hãng xe Nhật. Theo đó, cả hai sẽ hợp tác phát triển công nghệ tự lái và chia sẻ chung hệ truyền động và các hệ thống trên xe khác với nhau.

Cụ thể hơn, Toyota sẽ sản xuất hai mẫu xe hybrid mới cho Suzuki tại Châu Âu dựa trên nền tảng RAV4 và Corolla Wagon, cũng như cung cấp công nghệ hệ truyền động hybrid cho Suzuki. Đổi lại, Toyota sẽ có quyền sử dụng các động cơ mới nhất của Suzuki, được phát triển để trang bị trên những mẫu sedan và xe đô thị nhỏ gọn tại Châu Âu.

Suzuki Across về cơ bản là một chiếc Toyota RAV4 Plug-In Hybrid với thiết kế được tinh chỉnh lại một chút. Tuy nhiên, Suzuki Across vẫn cho thấy rõ sự vay mượn từ ngoại hình cho đến nền tảng của RAV4. Suzuki Across trang bị lưới tản nhiệt lớn phía trước đầu xe với các khe hút gió. Xe sử dụng hệ thống đèn LED và bộ mâm xe hợp kim kích thước 19 inch. Theo đánh giá của em thì đầu xe của Suzuki Across đẹp và cân đối hơn so với RAV4.

Cách bố trí nội thất không thay đổi so với Toyota RAV4, dù vậy nó vẫn có một số điểm khác biệt ở thiết kế tay lái, bảng táp lô và tất nhiên là logo xe. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng cỡ lớn 9 inch và đi kèm với Apple CarPlay, Android Auto và MirrorLink.

Xe thừa hưởng khá nhiều từ hệ thống truyền động được chia sẻ từ Toyota RAV4 Plug-in-hybrid. Và được trang bị khối động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 2.5L, cho công suất 173 mã lực kết hợp với 2 động cơ điện được cung cấp năng lượng bởi bộ pin 18,1kWh gắn trên sàn. Suzuki không công bố chi tiết công suất kết hợp nhưng với RAV4, tổng công suất ở mức 302 mã lực.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh E-Four Electronic 4x4 cho phép phân bổ mô-men xoắn từ cầu trước đến sau theo tỷ lệ, từ 100:00 đến 20:80. Theo Suzuki, Across có khả năng di chuyển trong phạm vị 75km và tốc độ tới đa lên 180 km/h khi khi chỉ sử dụng hai động cơ điện

Hiện tại, khách hàng Việt Nam chỉ quan tâm nhiều nhất đến Ertiga và XL7. Các xe đang được phân phối khác như Swift không được chú ý lắm, thêm vào đó là mẫu xe Celerio đã chính thức ngừng bán tại nước ta. Và trong thời gian tới, Suzuki sẽ mang trở lại thị trường Việt Nam mẫu xe sedan Ciaz thế hệ mới. Hứa hẹn sẽ đi cùng mức giá khá hấp dẫn để khách hàng Việt lựa chọn

Việt Nam cũng không phải là sân chơi của Toyota RAV4 khi đây là một mẫu xe nhập tư nhân có giá cao hơn rất nhiều khi so với Hyundai Tucson hay Honda CR-V.