Tạm dừng học 20 học sinh dùng điếu cày đánh hội đồng bạn cùng trường

Trước đó, từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023, em K.V.G.B (học sinh lớp 7, trường THCS Xuân An, xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) thường xuyên bị một nhóm học sinh trong trường đánh hội đồng.

Ngày 8/3, gia đình đã phải đưa em K.V.G.B đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Yên Lập và nhập viện điều trị do có biểu hiện khó thở, tức ngực, buồn nôn, đau đầu. Đồng thời, gia đình em K.V.G.B làm đơn gửi Ban giám hiệu Trường THCS Xuân An và Công an xã Xuân An đề nghị làm rõ vụ việc em B bị các bạn trùm áo lên đầu và đánh vào ngày 7/3/2023 tại lớp (trong giờ ra chơi). Trước đó, em K.V.G.B cũng đã bị đánh nhiều lần nhưng không báo cho giáo viên nhà trường và gia đình vì bị dọa nếu báo sẽ bị đánh tiếp.

Sau khi nhận được đơn trình báo, nhiều cơ quan đã đến thăm hỏi, động viên em và gia đình. Trường THCS Xuân An đã gặp mặt các phụ huynh và học sinh có liên quan, yêu cầu các em viết bản tường trình và đình chỉ học 3 ngày với 2 em trực tiếp cầm đầu đánh em B.

Phụ huynh của các em học sinh hành hung B cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình, đồng thời mong muốn được hòa giải để các con có cơ hội sửa sai, cũng như mong muốn được chia sẻ phần viện phí điều trị với gia đình em B.