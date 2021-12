Tập đoàn GFS bổ nhiệm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

Tập đoàn GFS thành lập năm 1997, tiền thân là đơn vị thành viên của Tổng công ty CIENCO 8. Năm 2005, GFS đã được cổ phần hoá và trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành với 5 lĩnh vực đầu tư chính: Bất động sản - Xây dựng, Khoa học - Công nghệ, Công nghiệp, Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, Đào tạo, Phát triển nhân lực.

Những dự án BĐS nổi bật đã triển khai: Five Star Garden (số 2 Kim Giang, Hà Nội), Five Star Mỹ Đình (KĐT Mỹ Đình, Hà Nội), Five Star West Lake (167 Thuỵ Khuê, Hà Nội),…

Viện Công nghệ GFS được thành lập năm 2015, là thành viên đồng thời của VUSTA và Tập đoàn GFS. Đến nay, viện đã quy tụ và hợp tác với các nhà khoa học hàng đầu trong nước thuộc: Viện Hàn Lâm KHCN Việt Nam, Trường ĐH Bách khoa HN, ĐH Thủy lợi,.. cũng như các chuyên gia quốc tế từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Isarel, Ucraina trong các hoạt động: Nghiên cứu, tiếp cận, chuyển giao công nghệ và triển khai áp dụng các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực: Công nghệ xây dựng; Nông nghiệp hữu cơ và Thủy sản công nghệ cao; Năng lượng tái tạo; Công nghệ sinh học… Viện Công nghệ GFS hiện đang sở hữu trên 40 phát minh, sáng chế trong lĩnh vực xây dựng gồm: Nền móng, kết cấu, vật liệu và các giải pháp công nghệ tối ưu khác.