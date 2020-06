Tây Ninh: Gần 83% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chuẩn

Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo kết quả thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020".

Trong tháng 4, trước tình hình dịch Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Tây Ninh đã chủ động xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch số 1468/KH-BCĐ ngày 15/4/2020 về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể. Ảnh: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Tây Ninh

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 diễn ra từ ngày 15/4 – 15/5/2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”.

Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân và các cơ sở kinh doanh thực phẩm chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm thì Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Tây Ninh còn chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Về công tác truyền thông trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020, toàn tỉnh đã treo 322 băng rôn tại các trục đường giao thông chính, cổng các cơ quan, ban ngành; phát thanh thông điệp về an toàn thực phẩm; phát 16.893 tờ rơi về an toàn thực phẩm...

Về công tác thanh kiểm tra, toàn tỉnh Tây Ninh đã thành lập 97 đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm, thực hiện kiểm tra 1.362 cơ sở, kết quả kiểm tra cho thấy có 1.126 cơ sở đạt (gần 83%) và 236 cơ sở vi phạm (gần 17%).

Lỗi vi phạm nhiều nhất là về tiêu chuẩn sức khỏe trong sản xuất, kinh doanh, nguyên nhân do đa số các cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình nên số lượng lao động cố định không nhiều, thường phải thuê lao động thời vụ nên không thực hiện khám sức khỏe và xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đầy đủ. Trong tháng hành động vừa qua, các đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 14 mẫu thực phẩm để xét nghiệm.

Trong quá trình kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm các đoàn kiểm tra lồng ghép tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các công văn số 881/ATTP-NĐTT ngày 01/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phòng chống dịch Covid-19; Công văn số 965/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid – 19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.