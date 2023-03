Thắng Dortmund 2-0, Chelsea vào tứ kết Champions League

Trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Chelsea vs Dortmund đã diễn ra chậm hơn 10 phút so với dự kiến do xe buýt chở đội khách tắc đường. Đây dường như là điềm báo không may dành cho đại diện của Bundesliga, khi họ liên tục đón nhận những bất lợi, trong đó có chấn thương của Julian Brandt khiến anh rời sân ngay phút thứ 5.



Không quá khi nói rằng chuỗi trận thăng hoa của Dortmund từ đầu năm 2023 với 8 chiến thắng liên tiếp có công rất lớn của Brandt. Vì thế, tiền vệ 26 tuổi sớm rời sân khiến những đường lên bóng của đại diện Bundesliga trở nên thiếu sức sống. Trong suốt 45 phút đầu tiên, Dortmund chỉ có một cú dứt điểm đi trúng khung thành với cú đá phạt của đội trưởng Marco Reus ở phút 17 đi đúng vị trí của thủ môn Kepa.

Với Chelsea, đội chủ nhà hiểu rằng họ phải có bàn thắng để quân bình tỷ số thua 0-1 ở trận lượt đi. Thế nhưng, như thường lệ các ngôi sao tấn công của The Blues liên tục vô duyên với những tình huống dứt điểm của mình. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 43 sau pha phòng ngự thiếu tập trung của hàng thủ đội khách. Ben Chilwell đã có đường căng ngang thuận lợi vào trong vòng cấm để Raheem Sterling thực hiện cú dứt điểm đầu tiên bị hụt, nhưng tuyển thủ Anh nhanh chóng giữ lại trái bóng và nhấn thêm một nhịp loại bỏ Marco Reus rồi tung ra cú sút như trái phá tung lưới đội khách.

Bước sang hiệp 2, Chelsea sớm có thêm lợi thế với tình huống VAR và trọng tài chính có phần ưu ái dành cho đội chủ nhà khi thổi phạt penalty với Marius Wolf vì lỗi chạm tay khá bị động. Trên chấm 11m, Kai Havertz đã dứt điểm trúng cột dọc nhưng VAR tiếp tục vào cuộc và xác định thủ thành Alexander Meyer của Dortmund di chuyển sớm dù không thực sự rõ ràng. Ở cú đá lại, Havertz đã thực hiện thành công để đưa The Blues dẫn 2-0.

Nhận hai bàn thua ở những thời điểm nhạy cảm của trận đấu, Dortmund vùng lên tấn công. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu dưới sức, Jude Bellingham, Marco Reus hay Sebastian Haller đều không thể hiện được nhiều. Những nỗ lực dứt điểm của đội khách hầu như không thể làm khó được thủ thành Kepa bên phía Chelsea.

Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng 2-0 rất quan trọng để ngược dòng đánh bại Dortmund với tỷ số 2-1 sau hai lượt trận để giành vé vào tứ kết.

Ở trận đấu cùng giờ, Benfica tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa bằng màn hủy diệt đội bóng Bỉ, Club Brugge với tỷ số 5-1, qua đó giành quyền vào tứ kết với thắng lợi chung cuộc 7-1.

Đội hình thi đấu Chelsea vs Dortmund

Chelsea: Kepa; Cucurella, Koulibaly, Fofana; James, Kovacic (Loftus-Cheek 83'), Fernandez (Zakaria 87'), Chilwell; Sterling (Pulisic 83'), Havertz, Felix (Gallagher 68')

Dortmunnd: Meyer; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro ; Ozcan (Gittens 64'), Can, Bellingham; Brandt (Reyna 5'), Haller (Malen 77'), Reus