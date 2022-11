Thanh Hóa: Bắt nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân Cầm Bá Xuân

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Cầm Bá Xuân, nguyên Phó Bí thư Huyện uỷ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) vì tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, năm 2013-2014, ông Cầm Bá Xuân là Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân muốn tạo điều kiện cho Thiều Quang Thực và Lê Đình Bình xây dựng cơ sở chế biến lâm sản, nên đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện này phối hợp với UBND xã Ngọc Phụng điều chỉnh quy hoạch để chuyển mục đích sử dụng 5.000m2 đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn.

Vị trí đất xin chuyển mục đích sử dụng là mặt đường liên xã từ thôn Hòa Lâm, xã Ngọc Phụng đi thôn Trung Chính, xã Xuân Cẩm (nay là thị trấn Thường Xuân).

Ông Cầm Bá Xuân lúc đương chức Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa).

Việc chuyển mục đích sử dụng đất, để xác định tiền sử dụng đất phải áp dụng giá đất quy định tại Quyết định 4515/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013, theo đó diện tích tương ứng với đoạn đã có tên trong bảng giá đất (khoảng 48m) phải tính theo giá 400.000đ/m2, các đoạn còn lại có thể xác định theo hệ số 0,8 (vị trí 2) hệ số 0,6 (vị trí 3) của đoạn này.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho Thiều Quang Thực và Lê Đình Bình, Cầm Bá Xuân đã phê duyệt giá đất là 100.000đ/m2 theo giá của "các tuyến đường còn lại".

Hành vi này đã vi phạm Điều 2, Nghị định 120/2010/NĐ-CP và Quyết định 4515/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 quy định về giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thiệt hại gây ra cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, hành vi của Cầm Bá Xuân phạm vào tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Sai phạm của Cầm Bá Xuân có tính chất rất nghiêm trọng, do vậy cần phải khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Khánh, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thường Xuân cũng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.