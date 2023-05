Thành phố điểm đến phía Đông Hà Nội hút khách thuê nhờ nhiều chính sách hấp dẫn

"Miền đất hứa" tại điểm đến vạn người mê phía Đông Thủ đô



Mùa lễ hội hè 2023 đã khởi đầu đầy sôi động tại Vinhomes Ocean Park 2 với sự kiện khai trương quảng trường Kinh đô Ánh sáng quy mô 3,2 ha dịp 30/4 – 3/5 vừa qua. Theo thống kê, trong 5 ngày nghỉ lễ, đã có hơn 6 vạn khách trong nước và quốc tế tới tham dự chương trình.

"Thay vì book vé đi chơi xa như thường lệ, kỳ nghỉ năm nay, chúng tôi đã có những trải nghiệm nghỉ dưỡng biển không thể tuyệt vời hơn ngay tại nhà. Thực sự là một "bữa tiệc" đánh thức mọi giác quan, từ ánh sáng, âm nhạc cho tới sự hội tụ ẩm thực của các quốc gia trên thế giới" – chị Lương Hoàng Anh, cư dân Vinhomes Ocean Park 2 chia sẻ.

Hàng loạt sự kiện "bom tấn" được tổ chức tại Vinhomes Ocean Park 2

Theo dự kiến, chuỗi sự kiện đặc sắc sẽ còn kéo dài từ nay tới hết tháng 9, không chỉ tạo nên một "thiên đường" vui chơi giải trí đẳng cấp cho du khách mà còn khai mở những cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng. Các "phố thương mại" tại các phân khu nhộn nhịp suốt 24/7 và luôn kín khách vào những dịp lễ hội. Để chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm, nhiều cửa hàng đã phải mở rộng quy mô, tuyển thêm nhân viên để không bỏ lỡ "mùa vàng" đang hiện hữu.

Anh Trần Nam - chủ nhà kinh doanh tại Vinhomes Ocean Park 2, cho biết: "Không chỉ hoạt động hết công suất trong dịp lễ vừa qua mà sau lễ, lượng khách hàng cũng vô cùng đều đặn, liên tục tăng trưởng. Tôi tin rằng với loạt chính sách của chủ đầu tư, khu vực này sẽ còn tiếp tục sầm uất hơn nữa trong thời gian tới."

Siêu quần thể đô thị 1.200ha của Vinhomes ở phía Đông Hà Nội đang trở thành điểm đến mới đầy tiềm năng của ngành bán lẻ

Sở hữu "kỳ quan" nghỉ dưỡng biển với Tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park, Vinhomes Ocean Park 2 cùng với Vinhomes Ocean Park 1 và 3 ngay kế cận là những mảnh ghép tạo nên một thành phố điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất Thủ đô. "Ocean City" cũng được xem là miền đất hứa với ngành bán lẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực F&B, spa, làm đẹp hay các cơ sở lưu trú, khách sạn…

"Trong cơn sốt tìm kiếm mặt bằng kinh doanh hiện nay, tọa độ mới đang được hướng tới là Vinhomes Ocean Park 2. Chúng tôi ghi nhận có một cuộc đổ bộ thực sự của các nhà bán lẻ về đây, và các mặt bằng được bàn giao tới khách hàng đang được hoàn thiện với tốc độ "chóng mặt" để có thể đưa vào kinh doanh" – anh Đặng Việt Hoàng, nhân viên môi giới bất động sản, cho biết.

Tổ ấm an vui "kéo" khách thuê về Vinhomes Ocean Park 2

Nắm bắt được nhu cầu hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao của khách hàng, Vinhomes Ocean Park 2 triển khai chương trình "Tổ ấm an vui 3" mang tới nhiều cơ hội hấp dẫn cho chủ sở hữu và khách thuê.

Cụ thể, các chủ sở hữu sẽ được nhân 3 lợi ích khi tham gia "Tổ ấm an vui 3", gồm: nguồn thu ổn định từ tiền thuê, tiết kiệm chi phí tìm khách thuê và giảm thiểu các khoản chi phí quản lý, vận hành so với hình thức cho thuê ngắn ngày. Trong 2 năm đầu tiên, mỗi năm chủ sở hữu sẽ nhận được khoản tiền tương đương 3-5% giá trị căn nhà, trong đó, khoảng 1-3% đến từ khoản tiền cho thuê do khách thuê chi trả; 2% đến từ phần hỗ trợ từ chủ đầu tư (thời gian hỗ trợ không quá 31/12/2025). Tính trung bình với mỗi căn nhà cho thuê, chủ sở hữu có thể nhận từ 24 - 60 triệu đồng/tháng, tùy thuộc diện tích. Ngoài ra, Vinhomes cũng hỗ trợ chủ sở hữu 50% phí môi giới tìm khách thuê, tạo điều kiện phát triển nhanh chóng cộng đồng cư dân.

"Tổ ấm an vui" sẽ giúp hình thành các tọa độ giao thương sôi động tại Vinhomes Ocean Park 2

Với khách thuê, với số tiền từ 8 triệu đồng/tháng, khách hàng đã có thể sống trong căn nhà thấp tầng khang trang tại Vinhomes Ocean Park 2 và sử dụng miễn phí các dịch vụ, tiện ích nội khu đẳng cấp của khu đô thị Vinhomes. Riêng khách thuê khu vực này cho mục đích kinh doanh còn được hưởng lợi từ tệp khách do chủ đầu tư "kiến tạo". Cụ thể, với mỗi cơ sở kinh doanh, Vinhomes sẽ phát hành cho các cư dân lân cận voucher mua sắm tổng trị giá 20 triệu đồng/tháng, góp phần tạo doanh thu ổn định cho shop.

Đặc biệt, trong bối cảnh siêu quần thể đô thị đang trở thành điểm đến "hot" thu hút du khách trong và ngoài nước đến vui chơi - trải nghiệm và lưu trú, nhiều khách thuê đã nhanh nhạy biến các căn nhà phố thành nơi kinh doanh lưu trú ngắn ngày dành cho du khách. Sức hút từ chất sống nghỉ dưỡng suốt 365 ngày trong năm giữa quần thể các "kỳ quan biển" thương hiệu Vinhomes chính là "thỏi nam châm" hút khách từ khắp nơi đổ về. Đây cũng là bảo chứng cho tỷ lệ lấp đầy đáng mơ ước của các cơ sở lưu trú.

Chính sách hỗ trợ lớn nhất từ trước đến nay của chương trình "Tổ ấm an vui 3" không chỉ là nguồn năng lượng thắp sáng đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 mà còn là đòn bẩy giúp gia tăng giá trị đầu tư cho chủ sở hữu cũng như khách thuê, khẳng định sức sống và sức hấp dẫn của thành phố điểm đến mới phía Đông Hà Nội.