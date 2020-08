Thống kê gây sốc về số nhân viên y tế tử vong vì Covid-19 tại Mỹ

Đây là cơ sở dữ liệu có độ thống kê toàn diện nhất về số ca tử vong của nhân viên y tế tính riêng tại Mỹ.

Số ca nhiễm đang ngày càng gia tăng, cùng với tình trạng thiếu hụt các trang phục bảo hộ thiết yếu như khẩu trang N-95, áo choàng và găng tay bảo hộ đang ngày càng nghiêm trọng…đang đẩy các nhân viên y tế vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt ở các bang miền nam và miền tây nước Mỹ.

Khoảng trống trong các dữ liệu thống kê từ chính phủ Mỹ đã làm tăng nhu cầu cần phải có những thống kê mang tính độc lập. Tính đến ngày 3.8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã ghi nhận 592 trường hợp tử vong các của nhân viên y tế, nhưng lại không liệt kê tên tuổi cụ thể và cho rằng con số này vẫn còn thấp.

Thông qua nguồn tin từ cộng đồng và báo cáo từ đồng nghiệp, mạng xã hội, cáo phó trực tuyến, liên đoàn công nhân và các phương tiện truyền thông địa phương, các phóng viên chuyên mục Lost on the Frontline đã xác định có tới 922 nhân viên y tế tại Mỹ đã tử vong vì Covid-19. Tên tuổi, dữ liệu cá nhân và cáo phó của các nạn nhân được xác nhận một cách độc lập trước khi được công khai.

Một nhóm gồm hơn 50 nhà báo từ Guardian, KHN và các trường báo chí khác đã dành nhiều tháng để điều tra các trường hợp tử vong của từng cá nhân, để chắc chắn rằng họ tử vong vì Covid-19, và rằng họ đang thực sự công tác nơi tuyến đầu khi tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19 hoặc làm việc ở những nơi các bệnh nhân này được điều trị. Các phóng viên còn truy tìm các thành viên gia đình, đồng nghiệp, đại diện công đoàn và cấp trên của các nhân viên y tế này để có thể đưa thêm bình luận về cái chết của họ.

Có tới hơn 900 nhân viên y tế tuyến đầu đã tử vong vì dịch Covid-19 tại Mỹ, theo thống kê từ Guardian và KHN (Ảnh: Reuters)

Cho đến nay, cơ sở dữ liệu từ Guardian và KHN đã xác định được danh tính của 167 nhân viên y tế đã tử vong, và công bố tên tuổi, thông tin cá nhân, những câu chuyện về cuộc đời của họ và những điều khiến họ luôn được tưởng nhớ. Danh sách này bao gồm các bác sĩ, điều dưỡng viên, nhân viên y tế, cũng như các bộ phận hỗ trợ thiết yếu khác như nhân viên vệ sinh, quản lý bệnh viện và nhân viên viện dưỡng lão, những người đã bất chấp cả tính mạng của mình trong đại dịch để vì sự sống của những người khác.

Dữ liệu ban đầu chỉ ra rằng hàng chục người đã tử vong do không thể tiếp cận đầy đủ các thiết bị bảo hộ cá nhân, và ít nhất 35 người đã tử vong sau khi giới chức phụ trách an toàn lao động cấp liên bang nhận được những khiếu nại về điều kiện an toàn không đảm bảo tại nơi làm việc của họ.

Một điều đau lòng khác là có một số trường hợp tử vong trong điều kiện có thể ngăn ngừa được. Tuy nhiên công tác chuẩn bị không chu đáo, những sai lầm của chính quyền và hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải đã làm nguy cơ tử vong tăng thêm. Không được tiếp cận đầy đủ các công đoạn xét nghiệm, tình trạng thiếu thốn đồ bảo hộ cá nhân trên toàn quốc, cùng với việc chống lại các quy định giãn cách xã hội và đeo khẩu trang đã buộc nhiều bệnh nhân bị đưa vào các cơ sở y tế quá tải, và làm tăng số ca tử vong.

Những câu chuyện độc quyền từ các phóng viên còn tiết lộ rằng nhiều nhân viên y tế đang phải sử dụng khẩu trang phẫu thuật, với khả năng kháng khuẩn kém hiệu quả hơn nhiều so với khẩu trang N-95, và khiến họ gặp nguy hiểm. Các email thu thập được thông qua các yêu cầu công khai hồ sơ còn cho thấy giới chức liên bang và tiểu bang đã biết từ cuối tháng 2 về tình trạng thiếu hụt trầm trọng các bộ đồ bảo hộ cá nhân.

Tên tuổi, ảnh chân dung, thông tin cá nhân và những dòng tưởng nhớ về các nhân viên y tế tuyến đầu đã tử vong bởi Covid-19 trên chuyên trang Lost in the Frontline của KHN

Các cuộc điều tra sâu hơn còn cho thấy gia đình các nhân viên y tế tử vong vì Covid-19 hiện đang phải vật lộn để được hưởng tiền trợ cấp theo chế độ tử tuất, và các quyền lợi khác trong hệ thống bồi thường đối với người lao động tại Mỹ.

Hiện tại, Guardian và KHN vẫn đang tiếp tục thu thập tên tuổi của các nhân viên y tế đã tử vong bởi Covid-19 và tìm hiểu nguyên nhân tử vong của họ.