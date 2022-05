Thử cảm giác "mới lạ", thanh niên 19 tuổi nhét quả dưa leo 10cm vào hậu môn

Các bác sĩ đang tiến hành gắp dị vật. Ảnh: BVCC

Theo lời kể của bệnh nhân, cách nhập viện 6 tiếng, bệnh nhân do muốn thử cảm giác "mới lạ" nên đã đưa quả dưa leo vào vùng hậu môn.

Do trượt tay nên quả dưa leo kẹt sâu vào bên trong, không thể tự lấy ra được nên đã đến khám tại bệnh viện địa phương và ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.



Qua nội soi trực tràng cấp cứu, các bác sĩ xác định quả dưa leo dài hơn 10cm nằm sâu trong lòng trực tràng. Nhưng do kích thước dị vật quá lớn, tiến hành gắp qua nội soi thất bại, bác sĩ nội soi đề nghị hội chẩn với bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa, quyết định gây mê.

Tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, dưới tác dụng của thuốc an thần, giảm đau, giãn cơ, các cơ vùng hậu môn của bệnh nhân đã nới lỏng, quả dưa leo trượt xuống gần hậu môn nên bác sĩ dùng kẹp có móc lấy dị vật ra, không chảy máu đường tiêu hóa dưới.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, được xuất viện và hẹn tái khám.

Các bác sĩ nhận định, do quả dưa leo này có kích thước quá lớn và vùng hậu môn co thắt nên không thể đại tiện hay tự dùng tay lấy ra được.

Đây là trường hợp mắc dị vật khủng là quả dưa leo dài hơn 10cm trong hậu môn tương đối hiếm gặp, mỗi năm có một vài ca được ghi nhận tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Trong tình huống tương tự, nếu bệnh nhân cố gắng tự lấy ra tại nhà với thao tác không cẩn thận sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng như tắc ruột, vỡ ruột, thậm chí có thể tử vong.

TS.BS. Lê Huy Lưu - Phụ trách Điều hành Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cảnh báo, một số hành vi không an toàn khi tự kích thích để tạo hưng phấn, khoái cảm có thể gây tổn thương cho cơ quan tiêu hoá và sinh dục, nguy hiểm đến tính mạng.

Do đó, có bất cứ dấu hiệu bất thường, bệnh nhân nên đến bệnh viện sớm để được can thiệp hiệu quả và an toàn.