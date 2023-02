Thủ tướng Phạm Minh Chính: Nhiệm vụ của lực lượng CSGT sẽ nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn

Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian qua, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng CSGT đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động, tạo được nhiều dấu ấn rõ nét. Tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân được nâng cao; lễ lối, tác phong công tác, sai phạm, tiêu cực kiên quyết được chấn chỉnh; hiệu lực, hiệu quả xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông được nâng lên rõ rệt, nhất là các vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải... tạo dấu ấn lan tỏa trong xã hội về chấp hành nghiêm pháp luật.



Lực lượng CSGT thực hiện nghiêm túc các chuyên đề nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm nguy cơ tai nạn

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, lực lượng đã làm việc 24/24 giờ xuyên Tết, không quản ngại khó khăn, vất vả hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh thời gian, hạnh phúc riêng tư của gia đình, thường xuyên có mặt trên các tuyến đường để thực hiện nhiệm vụ, có mặt sớm nhất tại hiện trường giải quyết các vụ tai nạn, cứu giúp người bị nạn, kịp thời phát hiện, kiên quyết tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Những tấm gương dũng cảm trong quá trình làm nhiệm vụ, hành động thiết thực của CSGT hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân về quê đón Tết trên các cung đường, để lại tình cảm tốt đẹp, khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.

Kết quả công tác của lực lượng CSGT đã góp phần quan trọng kéo giảm tai nạn giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích mà lực lượng CSGT đã đạt được trong thời gian qua.



Năm 2023 và những năm tiếp theo, đất nước ta sẽ tiếp tục có những bước chuyển mình mạnh mẽ, yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự, bảm đảm trật tự an toàn giao thông đặt ra ngày càng cao, nhiệm vụ của lực lượng CSGT sẽ nặng nề hơn, khó khăn, phức tạp hơn. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; khắc họa rõ nét hơn nữa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát giao thông vì Nhân dân phục vụ; quyết tâm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa tình hình trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn bình yên trên các tuyến đường, đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.