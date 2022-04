7 đối tượng bị phát hiện chơi ma túy tại nhà Nguyễn Bảo Văn. Ảnh: CACC

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Bảo Văn (36 tuổi, ngụ ấp 5, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng bị phát hiện bắt giữ cùng 7 con nghiện khác đang bay nhảy trong nơi thuê trọ của Văn.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 22/4, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP.Mỹ Tho tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà tọa lạc ấp 3, xã Trung An do tên Văn thuê.

Tại đây, lực lượng phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật công an thu giữ được gồm 1 đĩa sứ bên trên có các tinh thể màu trắng, 2 bịch nylon có các viên nén màu xanh và tinh thể màu trắng.

Nhóm đối tượng thú nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá. Theo lời khai, căn nhà này do Văn đứng ra thuê, sau đó cải tạo lại phòng, lắp đặt hệ thống cách âm, các thiết bị âm thanh, hệ thống ánh sáng để phục vụ cho việc chơi ma túy.