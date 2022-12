Cán bộ Cục Thuế bị kẻ bịt mặt đâm trọng thương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/12, Công an TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc ông N.V.G. (SN 1964, trú tại TP.Ninh Bình) bị kẻ bịt mặt dùng dao đâm trọng thương khi đang đi trên đường.

Trước đó, vào sáng 17/10, ông N.V.G., cán bộ Phòng Thanh tra kiểm tra 1, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đi từ nhà riêng đến Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình, địa chỉ ở phường Bích Đào (TP.Ninh Bình) để học tập, bất ngờ một người bịt mặt, đi xe máy tới áp sát. Người này rút dao đâm vào đùi ông G. rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân thời điểm cấp cứu tại bệnh viện với vết thương ở đùi.

Ngay sau đó, ông G. nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Kết quả kiểm tra xác định, ông G. bị đâm với vết thương sâu khoảng 4cm. Sau một thời gian điều trị, ông G. đã xuất viện.

Công an TP.Ninh Bình đã trưng cầu giám định sức khỏe và cho kết quả ông G. bị tổn hại sức khỏe 9%.

Khởi tố nữ giáo viên về tội vu khống

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/12, ông Hoàng Tuấn Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận thông tin bà Nguyễn Thị Thảo, giáo viên của Trường THCS Hùng Vương (TP.Bảo Lộc) đã bị Công an TP.Bảo Lộc khởi tố.

Thông báo của Viện KSND TP.Bảo Lộc về việc khởi tố đối với bà Thảo. Ảnh: Duy Hậu

Thông tin ban đầu, bà Thảo đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Bảo Lộc khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để điều tra về tội "Vu khống". Các quyết định của Công an TP.Bảo Lộc đã được Viện KSND TP.Bảo Lộc phê chuẩn.

Theo ông Hoàng Tuấn Anh, đơn vị chỉ mới nhận được thông báo của Viện KSND về việc khởi tố đối với bà Thảo chứ chưa nắm được chi tiết vụ việc do đó chưa thể phát ngôn với báo chí.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó, ngày 8/11, Viện KSND TP.Bảo Lộc đã gửi thông báo về việc khởi tố bị can đối với bà Thảo đến Thường trực Thành ủy TP.Bảo Lộc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Bảo Lộc và Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương.

Theo thông báo này, quá trình điều tra đã xác định bà Thảo là đảng viên, do đó Viện KSND TP.Bảo Lộc thông báo để Chi bộ Trường THCS Hùng Vương tiến hành họp kiểm điểm và xem xét các hình thức kỷ luật đối với bà Thảo.

2 nhóm thanh niên vác hung khí rượt đuổi, chém nhau do mâu thuẫn giữa 2 cô gái

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/12, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra, truy xét thêm các đối tượng trong vụ cầm hung khí rượt đuổi, chém nhau tại gần khu vực trung tâm thương mại Vincom trên địa bàn phường Dĩ An.



Theo đó, đêm 12/12, Công an phường Dĩ An nhận được tin báo về việc nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh chém nhau giải quyết mâu thuẫn tại gần TTTM VinCom thuộc khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An.

Hình ảnh camera ghi lại vụ việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã báo cáo Lãnh đạo CATP, phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, tổ công tác đã nhanh chóng xác định và đưa về trụ sở làm việc 8 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ việc gồm: Phan Gia Bảo (SN 2006), Đỗ Hoàng Anh Nhật (SN 2006), Trương Anh Dũng (SN 2005), Hồ Quang Vinh (SN 2006), Lê Phạm Như Ý (SN 2006), Trương Giai Nhi (SN 2008), Nguyễn Hoàng Lâm (SN 2006) và Cao Hoàng Huy (SN 2005).

Các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do mẫu thuẫn giữa Gia Bảo, Như Ý và L.T.N.Q (SN: 2004) nên hai bên rủ thêm người hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm Gia Bảo đã bàn bạc, chuẩn bị dao tự chế, ống tuýp sắt… đến điểm hẹn để rượt đuổi, đánh chém nhóm của Q.

Hậu quả đã làm 1 thanh niên trong nhóm của Q. bị đứt gân cơ duỗi cổ tay trụ, lóc da đứt gân cơ từ đầu đùi lộ khớp và một số vết thương khác.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ. Đội Cảnh sát hình sự đề nghị các đối tượng liên quan nhanh chóng đến Công an thành phố Dĩ An đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Dĩ An khuyến cáo các gia đình có con em trong độ tuổi vị thành niên cần lưu tâm hơn, quản lý thời gian, mối quan hệ của trẻ, không để trẻ tụ tập, giao du với những thành phần bất hảo, hạn chế đến mức thấp nhất những tình trạng như trên.

Đồng thời, Đội Cảnh sát hình sự tuyệt đối xử lý nghiêm các thanh thiếu niên có hành vi sử dụng hung khí hẹn đánh chém nhau giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn.

Vụ bắt Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long: Diễn biến tố tụng "nóng" từ cơ quan điều tra

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hoa (33 tuổi, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc, nhân viên Kế toán Công ty tang lễ Hoàng Long); Trần Thị Hoan (46 tuổi, thôn Cầu Giữa, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, nhân viên thu ngân); Đỗ Minh Tiến (35 tuổi, phường Hạ Long, TP.Nam Định, Nam Định, nhân viên Văn phòng kiêm Kế toán Công ty tang lễ Hoàng Long).

Đây là diễn biến mới liên quan vụ Công an tỉnh Nam Định bắt Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long trước đó.

3 bị can nêu trên bị khởi tố về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định phê chuẩn.

Chủ tịch Công ty tang lễ Hoàng Long Trần Đình Giao bị khởi tố thêm tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai". Ảnh: Đức Văn

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cũng đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đình Giao - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long về tội "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", xảy ra tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định từ tháng 10/2019, theo quy định tại Điều 228 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ "Trốn thuế", xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long năm 2020, 2021 theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, này 6/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Đình Giao về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Ngày 8/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng trên và thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đình Giao.

Hà Nội: Nhiều cơ sở karaoke không phép “núp bóng” nhà hàng để hoạt động bất chấp “lệnh cấm”

Những cơ sở karaoke không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ tại nhiều quận của TP.Hà Nội vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách. Trong quá trình điều tra, phóng viên Dân Việt còn phát hiện, một số cơ sở dù không phép nhưng đã “núp bóng” dưới nhiều hình thức kinh doanh khác nhau để hoạt động bất chấp “lệnh cấm”.