Nam thanh niên chém bố và cậu bạn gái trong buổi "ra mắt"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phú Xuân (TP.Thái Bình), trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ việc gây thương tích nghiêm trọng. Theo đó, một nam thanh niên được cho rằng đã chém bị thương bố và cậu bạn gái trong ngày anh này về Thái Bình "ra mắt".

Trưởng Công an TP.Thái Bình Nguyễn Xuân Hậu cũng xác nhận vụ việc và cho hay Công an TP.Thái Bình đang vào cuộc điều tra, làm rõ các thông tin liên quan.



Về "ra mắt" nhà bạn gái, nam thanh niên không hiểu vì sao xảy ra mâu thuẫn rồi chém cả bố và cậu bạn gái. Ảnh: TB

Về diễn biến vụ việc, theo tìm hiểu của PV, vào khoảng 18 giờ ngày 24/10, tại nhà riêng ông N.V.D (47 tuổi, khu đô thị Đam San, TP.Thái Bình), gia đình ông D tổ chức ăn cơm tối và mời một số khách.

Trong bữa cơm có T.Q.T (19 tuổi, Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), là bạn trai của con gái ông D.

Không rõ tại bữa cơm vì mâu thuẫn gì khiến T và gia đình bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên ở Hải Phòng sau đó chạy vào bếp lấy dao và chém bố của bạn gái.

Không dừng lại, T chém cả anh Đ.V.Q (29 tuổi, em vợ ông D) khi anh này vào can ngăn.

Hậu quả của vụ việc khiến ông D và anh Q bị thương, rách tay. Sau khi bị chém, 2 nạn nhân đã dược đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và sau đó được gia đình chuyển lên TP.Hà Nội điều trị.

Về phía nghi phạm gây án, sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Thái Bình đã có mặt, khống chế nghi phạm đưa về trụ sở để làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Đã bắt được nghi phạm đập phá ô tô, dùng cuốc đánh chết người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ đối tượng Điểu Sắc (32 tuổi, ngụ xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.



Điểu Sắc là nghi phạm đập phá ô tô, dùng cuốc đánh chết người. Nạn nhân được xác định là ông Ng.V.A. (53 tuổi, ngụ xã Minh Lập, thị xã Chơn Thành).

Hiện trường vụ án mạng đập phá ô tô, dùng cuốc đánh chết người. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, khoảng 16h ngày 25/10, ông A. lái ô tô vào thăm rẫy cao su thuộc khu vực ấp 7, xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành.

Tại đây, khi ông A. dừng xe bên đường đất đỏ, sát rẫy cao su của gia đình thì đối tượng Điểu Sắc bất ngờ dùng cuốc đập phá liên tiếp vào kính ô tô của ông.

Ông A. chạy đến can ngăn thì bị Điểu Sắc dùng cuốc đánh liên tục vào người khiến nạn nhân tử vong.

Say khi gây án, Điểu Sắc mang dụng cụ gây án, lấy chiếc xe máy đi rẫy của một người dân gần đó, rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Chơn Thành cùng công an 2 xã Minh Thắng, Minh Lập huy động lực lượng truy bắt đối tượng gây án.

Phát hiện Điểu Sắc đang có mặt tại địa bàn xã Minh Lập, lực lượng chức năng đã vây bắt.

Nguyên nhân vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.

"Ma men" lái ô tô tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/10, Công an TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 1 xe ô tô con và 3 xe máy trên địa bàn khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 25 phút ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Tuy (46 tuổi, trú tại thôn 6, Trà Đa, TP. Pleiku) điều khiển xe ô tô BKS 81A-19942 lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, khi đi đến giao lộ Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Nguyễn Văn Cừ (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tông vào 3 xe máy đang dừng đèn đỏ, gồm: xe BKS 81U1-056.78 do chị Đào Thị Mậu (33 tuổi, trú tại tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) điều khiển; xe BKS 81B1-122.38 do chị Lường Thị Ngọc Ánh (30 tuổi, trú tại tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku) điều khiển và xe BKS 81B1-851.73 do chị Lưu Thị Bích Loan (35 tuổi) điều khiển chở theo cháu Hoàng Huy Vũ (10 tuổi, cùng trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Mậu, chị Loan và cháu Vũ bị thương và đang điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Pleiku. Riêng chị Ánh bị chấn thương sọ não đang cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Chiếc ô tô gây tai nạn. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Theo Công an TP. Pleiku, ông Tuy điều khiển xe ô tô không quan sát và có nồng độ cồn ở ngưỡng 1.053 mg/1 lít khí thở.

Mâu thuẫn tiền bạc, 1 người bị đâm tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 26/10, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với Công an huyện Long Điền để điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong tại địa phương.

Hiện trường vụ án. Ảnh: T.Nhân

Nghi phạm trong vụ án được xác định là Phạm Thanh Tuấn (SN 1987, trú tại huyện Long Điền). Công an đã tạm giữ hình sự Tuấn để điều tra hành vi “Giết người”.

Còn nạn nhân bị Tuấn giết là anh K.M.V. (SN 1980, trú tại huyện Long Điền).

Theo điều tra, trước đó, Tuấn nợ tiền của anh K.M.V. nhưng lâu vẫn không chịu trả. Sau đó vào khuya 25/10, Tuấn hẹn anh V. ra trước hẻm 237 đường D16 (TT.Long Điền) để nói chuyện. Tại đây, trong lúc nói chuyện hai bên đã xảy ra cãi vã qua lại.

Tức giận, Tuấn dùng dao đâm anh V. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ án.

Theo kết quả giám định pháp y, anh V. tử vong do bị đâm thủng tim.

Một số người dân cho biết, khi vụ án xảy ra trời mưa nên không ai biết anh V. bị đâm. Sau đó, nghe tiếng chó sủa liên tục mới ra xem thì phát hiện anh V. đã tử vong. Được biết, cả hai là hàng xóm của nhau, nhà khá gần.

Một Phó trưởng phòng Nội vụ huyện tử vong tại cơ quan

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 26/10, một lãnh đạo UBND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận, ông B.Q.T. (SN 1967), Phó trưởng phòng Nội vụ huyện vừa tử vong tại cơ quan.

Phó trưởng phòng Nội vụ đột quỵ tại cơ quan (UBND huyện Krông Năng).

Trước đó, sáng cùng ngày, ông T. đến cơ quan làm việc. Tuy nhiên, sau đó đồng nghiệp phát hiện ông T. đã tử vong, thời gian phát hiện khoảng hơn 7h sáng nay.

Theo vị lãnh đạo UBND huyện Krông Năng, nguyên nhân ông T. tử vong là do đột quỵ. Trước đó, ông T. hay có biểu hiện chóng mặt, từng bị tai biến nhẹ.

Hiện thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. UBND huyện cũng đã cử người hỗ trợ và đến thăm hỏi, động viên gia đình ông T.