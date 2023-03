TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chở bé gái mới quen vào nhà nghỉ hiếp dâm; trộm 6 vụ trong 1 ngày bằng... váy!

Khởi tố đối tượng chở bé gái mới quen vào nhà nghỉ để hiếp dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/3, Viện KSND huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Nhân (SN 2006, trú tại huyện Cư M'gar) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 8/3, sau khi ngồi chơi, ăn nhậu ở Hoa viên thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar) với một số bạn bè quen biết, cháu M. (SN 2008, trú tại huyện Cư M'gar, tên nạn nhân đã được thay đổi) nhờ bạn trai mới quen là Nguyễn Phước Nhân dùng xe mô tô chở về phòng trọ tại thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M'gar). Tuy nhiên, Nhân không chở cháu M. về phòng trọ mà chở đến một nhà nghỉ tại thị trấn Quảng Phú.

Sau khi thuê phòng, Nhân kéo cháu M. vào phòng nghỉ rồi khóa cửa phòng lại. Sau đó, Nhân đã dùng vũ lực, đe dọa, khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi giao cấu. Cho đến khi cháu M. bật khóc, Nhân mới dừng lại.

Sau khi bị xâm hại tình dục, cháu M. rời khỏi phòng và nhờ quản lý nhà nghỉ xin ngủ nhờ đến sáng 9/3. Sau đó, cháu M. về nhà kể sự lại việc cho gia đình biết và người nhà đưa cháu M. lên cơ quan công an trình báo sự việc.

Thời điểm cháu M. bị xâm hại tình dục mới chỉ hơn 14 tuổi.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M'gar đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Nhân về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đồng thời, ra lệnh bắt bị can này để tạm giam nhằm phục vụ điều tra.

Bắt "nữ quái" trong một ngày thực hiện 6 vụ trộm tại 6 cửa hàng Bách hóa Xanh bằng chiêu "chiếc váy thần kỳ"

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Ngân Quỳnh Hân (SN 1985, trú tại xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản", tại hệ thống cửa hàng Bách hóa Xanh.

Trần Ngân Quỳnh Hân bị bắt quả tang trộm hàng hóa tại cửa hàng Bách hóa Xanh. Ảnh: Tiến Tầm

Tại cơ quan công an, bước đầu Hân khai nhận: Khoảng 10h ngày 13/3, Hân điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát đến cửa hàng Bách hóa Xanh trên đường Hàm Nghi (thuộc phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên), lợi dụng sơ hở của nhân viên cửa hàng, Hân lấy trộm sữa Ensure, dầu gội đầu, chai xịt mùi toàn thân... giấu vào váy đang mặc rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Bằng thủ đoạn trên, Hân tiếp tục đến cửa hàng Bách hóa Xanh trên địa bàn các phường Bình Khánh, Mỹ Hoà, Đông Xuyên, Mỹ Quý lấy trộm sữa Ensure, dầu gội đầu, khăn tắm, dao cạo râu và chai xịt mùi toàn thân...

Trần Ngân Quỳnh Hân lấy sữa và hàng hóa tại cửa hàng Bách hóa Xanh giấu vào váy tại cửa hàng. Ảnh chụp từ camera cửa hàng

Đến khoảng 14h cùng ngày, Hân tiếp tục đến cửa hàng Bách hóa Xanh tại phường Mỹ Thới lấy trộm sữa Ensure và khăn tắm giấu vào váy.

Tại cửa hàng Bách hóa Xanh ở phường Mỹ Thới, Hân vừa ra khỏi cửa hàng thì bị nhân viên cửa hàng phát hiện, bắt giữ, giao Hân cùng tang vật cho Công an phường.

Tổng giá trị tài sản Hân trộm được trên 4 triệu đồng.

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Ngoài ra, Hân còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm khác trên địa bàn quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Nhân viên nhà mạng, cán bộ công an thu tiền tỷ từ bán thông tin

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/3, TAND TP.Hà Nội phạt Bùi Việt Anh, Phó trưởng Trung tâm An ninh mạng VNPT, án 30 tháng tù về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Cùng tội danh, các bị cáo Phạm Ngọc Tỉnh, Nguyễn Bắc Tích và Ma Duy Thanh bị mỗi người bị phạt 15 tháng tù; Nguyễn Thế Hùng lĩnh 12 tháng tù, Nguyễn Tiến Thành 18 tháng tù, Nguyễn Tuấn Minh 20 tháng tù treo.

Riêng bị cáo Trần Mạnh Quân, cựu cán bộ Đội hình sự Công an quận Long Biên lĩnh tổng 6 năm tù về các tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nhóm người bị phạt tù vì mua bán thông tin cá nhân, dữ liệu điện thoại.

Theo cáo trạng, năm 2016, Quân nhiều lần nhờ Bùi Việt Anh tra cứu thông tin điện thoại, định vị số điện thoại để phục vụ công việc của Đội cảnh sát hình sự. Đến năm 2019, Việt Anh nhờ ngược lại Quân, giúp lấy thông tin liên quan số điện thoại Viettel và Mobifone để bán.

Quân đồng ý và đã làm giả 142 công văn của Công an quận Long Biên, gửi các nhà mạng yêu cầu cung cấp thông tin. Bị cáo này đã thu thập được dữ liệu của hơn 1.000 số điện thoại, bán cho Việt Anh và hưởng lợi bất chính 254 triệu đồng.

Phần mình, Việt Anh bán thông tin cho nhóm Phạm Ngọc Tỉnh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Bắc Tích, Nguyễn Thế Thanh. Nhóm bị cáo này làm việc trong lĩnh vực thám tử tư nên cần có thông tin phục vụ công việc.

Để có thông tin đem bán, Việt Anh lợi dụng chức vụ của mình tại VNPT để thu thập hoặc mua của Trần Mạnh Quân. Anh ta cũng mua thông tin từ ông Trần Quốc Thanh, Trưởng phòng An ninh chính sách Vinaphone.

Ngoài ra, Việt Anh còn cấp thông tin dữ liệu điện thoại cho các ông Phạm Văn Phong, Đội trưởng Phòng 5, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an; ông Trịnh Văn Thái và Trần Vũ Minh Hải, cùng là cán bộ Cục An ninh mạng Bộ Công an và được "cảm ơn" khoảng 65 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã yêu cầu Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Cục An ninh mạng xử lý hành chính với các ông Phong, Thái và Hải.

Tổng cộng, Việt Anh bị xác định bán 450 thông tin liên quan số điện thoại, gồm cả lịch sử cuộc gọi, thu lời bất chính hơn 2,7 tỷ đồng.

Với bị cáo Ma Duy Thanh, cơ quan tố tụng xác định anh ta làm việc tại Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang nên có khả năng truy cập thông tin cá nhân của nhiều người. Bị cáo sau đó bán thông tin ngày tháng năm sinh, hộ khẩu, điện thoại… cho Nguyễn Tuấn Minh, thu lợi hơn 148 triệu đồng.

Bắt Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Ánh

Sáng 15/3, theo nguồn tin của Dân Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh – Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.

Theo nguồn tin, sai phạm của ông Ánh liên quan đến việc chỉ đạo, kết luận thanh tra về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng tại dự án Khu đô thị nam Đà Lạt ở huyện Đức Trọng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ án.

Trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng thực hiện hơn 200 cuộc thanh tra hành chính, 1.061 thanh tra nguyên ngành. Đơn vị này phát hiện sai phạm với số tiền hơn 37,2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước gần 22,6 tỷ đồng, xử lý khác 14,7 tỷ đồng; đồng thời, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.



