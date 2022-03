Tin tối (24/3): Lộ lý do bầu Hiển chấp nhận “mất trắng” Quang Hải

Lộ lý do bầu Hiển chấp nhận "mất trắng" Quang Hải

Mới đây, Hà Nội FC đã quyết định chia tay tiền vệ Nguyễn Quang Hải khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn vào ngày 12/4 tới. Điều đó khiến không ít người thắc mắc về lý do tại sao ông bầu Đỗ Quang Hiển không làm tất cả những gì có thể để giữ chân ngôi sao sáng giá nhất CLB.

Quang Hải được bầu Hiển "tiếp bước" cho giấc mơ ra nước ngoài thi đấu. Ảnh: Vietnamplus.

Tuy nhiên, lý do Hà Nội FC chấp nhận "mất trắng" Quang Hải đã được sáng tỏ. Cụ thể, tiền vệ 24 tuổi muốn thực hiện giấc mơ ra nước ngoài chơi bóng. Vì vậy, bầu Hiển quyết định không gia hạn hợp đồng nhằm giúp Nguyễn Quang Hải tự do đàm phán và dễ dàng tìm bến đỗ mới ở nước nước ngoài hơn so với khi anh bị ràng buộc bởi CLB chủ quản trong nước.

Chelsea được phép bán vé trở lại

Chính phủ Anh vừa cho phép CLB Chelsea bán vé trở lại bình thường. Tuy nhiên, số tiền thu được sẽ trao cho Ban tổ chức Premier League chứ không phải chảy vào két sắt của CLB. Ngoài ra, "The Blues" còn được phép nhận 30 triệu bảngt ừ Roman Abramovich để duy trì hoạt động trong lúc đội bóng chờ đổi chủ.

Barcelona tranh Antony với Liverpool và Bayern

Antony sẽ chia tay Ajax vào cuối mùa giải này?

Sau Liverpool và Bayern Munich, đến lượt Barcelona vừa nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ cánh Antony bên phí Ajax Amsterdam. Hiện cầu thủ 22 tuổi được định giá 40 triệu euro (33 triệu bảng). Mùa giải này, tuyển thủ Brazil có 12 bàn và 10 pha kiến tạo thành bàn sau 33 trận.

Real nhắm HLV Tuchel thay Ancelotti

Nguồn tin từ tờ Sport cho hay, Chủ tịch Florentino Perez đang nhắm tới HLV Thomas Tuchel của Chelsea để dẫn dắt Real Madrid nếu ông quyết định sa thải Carlo Ancelotti khi mùa giải 2021-2022 hạ màn. Hiện chiến lược gia người Đức cũng đang nằm trong tầm ngắm của M.U.

Newcastle và Aston Villa đánh tiếng muốn có Pogba

Pogba được cả Newcastle và Aston Villa quan tâm. Ảnh: Getty.

Theo tiết lộ của tờ The Sun, Newcastle và Aston Villa đều ngỏ ý muốn chiêu mộ Paul Pogba khi tiền vệ người Pháp hết hạn hợp đồng với M.U vào ngày 30/6 tới. Trước đó, ngôi sao 29 tuổi là mục tiêu theo đuổi của Juventus, Real Madrid và Paris Saint-Germain.