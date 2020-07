Tin tức 24h qua: Thông tin bất ngờ vụ bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga

Thông tin bất ngờ vụ bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga

Liên quan tới vụ việc Phạm Thị Thành (SN 1989, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vứt bỏ đứa con mới sinh tại Sơn Tây (Hà Nội), chỉ huy Công an thị xã Sơn Tây đã thông tin thêm về kết quả điều tra ban đầu.

Theo kết quả điều tra, Phạm Thị Thành khai nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định. Thành có quan hệ tình cảm với N.V.Q là con trai của bà B (người phát hiện cháu bé ở đền Mẫu).

Giữa Thành và con trai bà Q. có 1 con chung là cháu N.V.P hiện đã 3 tuổi. Do Q. đang bị giam tại trại giam ở tỉnh Hà Tĩnh nên cháu P. được bà B nuôi dưỡng, chăm sóc.

Thỉnh thoảng Thành có về nhà bà B. thăm con. Tuy nhiên, do Thành giấu việc mang thai nên bà B. không biết việc Thành đang mang bầu.

Chiều 6/6, Thành về nhà bà B. thăm con và ăn cơm tối, ngủ lại nhà bà B. Đến khoảng 23h cùng ngày Thành trở dạ sinh con. Lúc này, bà B. đang ngủ với cháu P. nên không hay biết việc Thành trở dạ, sinh nở.

Sau đó, Thành bế con đến tường bao tiếp giáp giữa nhà bà B. và đền Mẫu và vứt bỏ cháu bé sang vườn đền Mẫu, vệ sinh cá nhân rồi đi vào nhà bà B. Bà B. có nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng nhưng không biết con ai nên vẫn ngủ tiếp.

Đến 5h sáng 7/6, Thành dậy đi ra ngoài vườn để xóa các dấu vết việc sinh con trong đêm để không cho ai biết.

Lúc này, Thành nghe thấy tiếng khóc của con nhưng vì không muốn ai biết mình sinh con và không nuôi con nên Thành bỏ mặc và bắt xe buýt về trung tâm Hà Nội vào sáng 8/6. Đến chiều 8/6 thì bà B phát hiện cháu bé dưới hố ga.

Bịa chuyện trả lại 136 triệu cho người đánh rơi để… câu like

Sáng 1/7, một lãnh đạo UBND huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) xác nhận thông tin đơn vị vừa xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ dựng chuyện trả lại hơn 136 triệu đồng cho người đánh rơi.

Chị N.T.L. đã khai nhận toàn bộ nội dung trên là do bản thân chị này "đạo diễn" nhằm câu view, câu like để được nổi tiếng.

Trước đó, ngày 26/6, xuất hiện nhiều thông tin phản ánh gương "người tốt, việc tốt" về việc chị N.T.L. (SN 1985, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập) nhặt được số tiền 136 triệu đồng và đã trả lại cho người bị mất là ông Trần Văn Thức (ở xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi thông tin được đăng tải, câu chuyện đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương. Tuy nhiên, phát hiện những dấu hiệu bất thường, Công an huyện Yên Lập đã nhanh chóng xác minh nội dung sự việc.

Tại cơ quan công an, chị L. đã khai nhận toàn bộ nội dung trên là do bản thân chị này "đạo diễn" nhằm câu view, câu like để được nổi tiếng.

Việt Nam sẽ thử nghiệm vaccine COVID-19 trên linh trưởng và người

Ngày 30/6, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có 2 đơn vị đang nghiên cứu sản xuất vaccine phòng, chống COVID-19.

Sau tiêm vaccine, hiện chuột thí nghiệm khoẻ mạnh và tiếp tục được theo dõi.

Hiện đã tiến hành thử nghiệm trên chuột, chất lượng đạt được khá tốt, thời gian tới sẽ thử nghiệm trên linh trưởng và sau đó thử nghiệm trên người;…

GS.TS Nguyễn Thanh Long cho biết thêm, thời gian qua Việt Nam không chỉ sản xuất được sinh phẩm xét nghiệm virus SARS-CoV-2, máy thở 100% “made in Vietnam” đã xuất khẩu đi nhiều nước,...

Hà Nội có nguy cơ phải dừng dịch vụ công trực tuyến vì thiếu nợ

Công ty TNHH Viettel - CHT (Viettel IDC thuộc Tập đoàn Viettel) vừa có công văn gửi đến UBND TP Hà Nội thông báo việc ngừng cung cấp dịch vụ từ ngày 4/7/2020 do thành phố chưa thanh toán nợ.

Được biết, Viettel IDC là đơn vị cung cấp Trung tâm dữ liệu chính cho TP Hà Nội (data center - đặt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc) để triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Dịch vụ công trực tuyến của Hà Nội có nguy cơ bị dừng do chưa thanh toán xong nợ.

Trong công văn, Viettel IDC nêu rõ, 4 năm qua, đơn vị này đã rất nỗ lực duy trì dịch vụ. Từ đầu năm 2020 đến nay đã nhiều lần trì hoãn kế hoạch ngừng cung cấp dịch vụ để UBND TP Hà Nội có thời gian triển khai các phương án giải quyết tồn đọng, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội. “Nhưng một lần nữa đã đến mốc thời gian cam kết mà vẫn không có bất kỳ kết quả nào cho việc thực hiện thủ tục thanh toán công nợ”, văn bản nêu.

Trước đó, UBND TP Hà Nội cam kết sẽ hoàn tất thủ tục đấu thầu để thanh toán công nợ cho Viettel IDC trước ngày 30/6/2020 tại Công văn số 1711/UBND-KGVX ngày 8/5.

Tuy nhiên, cuộc họp chiều 29/6 giữa Viettel IDC và lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội không có tiến triển trong thủ tục đấu thầu. Dù đã đến hạn thanh toán 30/6, song phía Hà Nội chưa đưa ra bất kỳ kết quả nào về việc thực hiện thủ tục thanh toán công nợ.

Viettel IDC cho biết sẽ buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ cho UBND TP Hà Nội từ 0 giờ ngày 4/7. Dịch vụ sẽ được cung cấp trở lại khi Viettel IDC nhận được thanh toán công nợ đang tồn đọng.