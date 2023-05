Tin vui cho người bệnh mắc 4 khuyết tật tim bẩm sinh

Các bác sĩ đang thực hiện thay van động mạch phổi qua da. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi T.N.N.T (14 tuổi, ngụ tại Bình Dương) được phát hiện bị tứ chứng fallot với biểu hiện tím tái toàn cơ thể khi mới 5 tháng tuổi. Đến năm 2 tuổi, bé được phẫu thuật, sửa chữa triệt để bốn khuyết tật tim bẩm sinh này.



Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục sức khỏe tốt, phát triển bình thường và tiếp tục tái khám, theo dõi đều đặn. Gần đây, bệnh nhi thường khó thở khi gắng sức và hạn chế hoạt động thể lực. Kết quả siêu âm tim và chụp MRI ghi nhận tình trạng hở nặng van động mạch phổi khiến máu trào ngược từ động mạch phổi về tâm thất phải. Đây là diễn tiến tự nhiên thường gặp sau phẫu thuật điều trị tứ chứng fallot.

GS.TS.BS. Trương Quang Bình, chuyên gia Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, tứ chứng fallot là bệnh lý tim bẩm sinh đặc trưng bởi 4 tổn thương về mặt cấu trúc trong tim, chiếm khoảng khoảng 5-10% trong tổng số bệnh tim bẩm sinh nói chung. Bệnh nhi cần được phẫu thuật kịp thời để tránh các biến chứng tim mạch hoặc tử vong do cơn tím thiếu oxy cấp.

Tuy nhiên ngay cả sau khi được phẫu thuật sửa chữa tứ chứng fallot, bệnh nhi vẫn có thể đối mặt với những diễn tiến sau phẫu thuật và cần được tái khám, theo dõi đều đặn. Những diễn tiến sau phẫu thuật sửa chữa tứ chứng fallot có thể kể đến như: hở van động mạch phổi, suy chức năng thất phải, rối loạn nhịp tim, hẹp van động mạch phổi tồn lưu hoặc lỗ thông liên thất còn tồn lưu… Trong đó, hở van động mạch phổi nặng sau phẫu thuật tứ chứng fallot gây giãn buồng tim phải dẫn đến hở van ba lá, suy tim phải, rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đột tử.

Người bệnh cần được điều trị hở van động mạch phổi bằng phương pháp thay van để cải thiện quá trình suy tim phải, hạn chế nguy cơ rối loạn nhịp và đột tử, cải thiện chất lượng cuộc sống. Hiện có hai phương pháp thay van động mạch phổi: phẫu thuật tim mở và can thiệp qua da. Trong đó, kỹ thuật can thiệp thay van qua da giúp người bệnh tránh được cuộc phẫu thuật tim lớn (mổ mở) để thay lại van tim, giảm các nguy cơ biến chứng do mổ mở.

Kiểm tra sức khoẻ bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Sau gần 2 giờ can thiệp thay van động mạch phổi qua da, sức khỏe bé T. ổn định, có thể đi lại vào ngày hôm sau, kết quả siêu âm tim và điện tim tốt. Bệnh nhi được xuất viện sau 3 ngày theo dõi, tái khám sau xuất viện 1 tuần. Hiện bệnh nhi đã hồi phục sức khỏe, hết khó thở, hết mệt mỏi khi gắng sức và có thể trở lại học tập, sinh hoạt bình thường.

TS BS. Cao Đằng Khang – Trưởng khoa Phẫu thuật tim trẻ em Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, với kỹ thuật này các bác sĩ sẽ sử dụng một khung kim loại với hình dáng giống như mạch máu (stent), trên đó gắn một van tim nhân tạo, tất cả được thu nhỏ vào một chiếc ống thông. Ống được luồn từ một mạch máu lớn ở đùi để đưa dụng cụ đến ngay chỗ van động mạch phổi bị hẹp, hở để hoạt động như một van tim bình thường.

Kỹ thuật thay van động mạch phổi qua da giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị ít xâm lấn nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao. PGS TS BS. Lê Minh Khôi – Trưởng phòng Khoa học và đào tạo, Trưởng Đơn vị Hình ảnh tim mạch cho biết, với sự phát triển của siêu âm tim, các bác sĩ có thể phát hiện tứ chứng fallot nói riêng và các bệnh tim bẩm sinh nói chung sớm trên các bào thai, từ khi bé chỉ khoảng 16-18 tuần tuổi và sau đó theo dõi ngay sau sinh có thể can thiệp điều trị cho bé.