Bệnh dại đang gia tăng ở nhiều nơi, cơ quan chăn nuôi - thú y TP.HCM khuyến cáo gì?

Đội bắt chó rong TP.Thủ Đức. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước tình trạng bệnh dại đang gia tăng ở nhiều tỉnh thành, trong cuộc họp định kỳ chiều 28/3, ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng phòng Chăn nuôi dịch tễ, Chi cục Chăn nuôi và thú y, Sở NNPTNT TP.HCM khuyến cáo người dân thực hiện tiêm phòng vaccine bệnh dại cho chó, mèo mỗi năm 1 lần. Người dân phải khai báo với địa phương khi đưa chó, mèo từ nơi khác về nuôi; không mua chó mèo rong trên đường phố hoặc không rõ nguồn gốc; khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm, có xích để đảm bảo an toàn cho người khác.

Khi bị chó mèo cào cắn, cần xử lý vết thương và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị, tiêm phòng dại kịp thời.

Nếu thấy chó mèo có các biểu hiện bất thường như trốn vào góc tối, kín đáo, tỏ ra vồn vã thái quá, sủa vu vơ, tru lên từng hồi hoặc bồn chồn, nhảy lên đớp không khí, chó tự cắn, cào đến rụng lông chảy máu, bỏ ăn, nuốt khó, sốt, giãn đồng tử… phải nhốt riêng, báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y để xử lý kịp thời nhằm khống chế, không để phát sinh, lây lan bệnh dại trong cộng đồng.

Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.HCM cho biết, hiện nay tổng đàn chó mèo của TP.HCM là 183.700 con, trung bình 1,73 con/hộ.

Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 26 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 15 tỉnh thành, tuy nhiên trên địa bàn TP.HCM từ nhiều năm nay không xảy ra ca dại trên động vật cũng như trên người. Ngoài việc rà soát, thống kê đàn chó mèo, tăng cường tuyên truyền về bệnh dại cho người dân, Chi cục Chăn nuôi và thú y phối hợp với các quận huyện, TP.Thủ Đức tổ chức tiêm phòng cho đàn chó mèo, hỗ trợ 50% chi phí vaccine tại 5 huyện ngoại thành, tỷ lệ tiêm phòng hàng năm luôn đạt trên 88% tổng đàn kiểm tra.

Ngoài ra, hàng năm, Chi cục Chăn nuôi và thú y TP tổ chức lấy khoảng 300 mẫu giám sát, xét nghiệm hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng, qua đó tỷ lệ bảo hộ bệnh dại trên địa bàn TP luôn đạt trên 80%.

Từ năm 2008, Chi cục Chăn nuôi và thú y TP đã tham mưu, triển khai xây dựng phường, xã an toàn bệnh dại. Từ 2 phường đầu tiên được công nhận an toàn bệnh dại năm 2008, đến năm 2020, TP.HCM đã được cấp giấy chứng nhận là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Chi cục Chăn nuôi và thú y TP đã tích cực hỗ trợ các địa phương trong công tác bắt chó thả rông. Đến nay, 59 phường xã của TP đã thành lập tổ bắt chó thả rông.