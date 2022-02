TP.HCM: Lực cầu căn hộ sắp bàn giao tăng mạnh

Thị trường nóng lên, "hàng ngon" sắp bàn giao tạo sóng

Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển (R&D) DKRA Vietnam cho rằng, bước sang năm 2022, áp lực tăng giá nhà sẽ rất lớn bởi lạm phát và chi phí đầu vào đã tăng suốt năm 2021. Thêm nữa, từ quý 2/2022, kinh tế dự báo sẽ tăng tốc trong bối cảnh bình thường mới, tạo đà để bất động sản tăng giá.

Dự báo của CBRE cũng chỉ ra điểm tương tự khi thị trường lệch pha cung cầu và các chi phí liên quan đến đất, nhân công, xây dựng... tiếp tục tăng. Theo tính toán của đơn vị này, giá căn hộ trong năm 2022 sẽ tăng khoảng 3-7% tùy phân khúc.

Giữa bối cảnh nguồn cung eo hẹp, áp lực tăng giá khiến nhiều người có nhu cầu mua nhà để ở sốt sắng "xuống tiền". Thanh khoản căn hộ luôn tiệm cận mức trên 80%. Trong đó, nhóm sản phẩm chất lượng tốt chuẩn bị bàn giao đang "tạo sóng" trên thị trường.

"Mua căn hộ sắp bàn giao có lợi thế là sản phẩm đã hiện hữu, hoàn chỉnh nên nhà đầu tư, người mua chắc ăn có thể tận mắt tham quan, tìm hiểu không gian sống, cảnh quan… điều này hoàn toàn phù hợp với nhóm khách khó tính, mua bán "chắc tay" hay xuống tiền mua để ở liền", ông Trần Hoàng Sinh, Giám đốc một sàn phân phối căn hộ cao cấp tại Q.1 cho hay.

Lợi thế của những dự án có chuẩn sống khác biệt

Trong điều kiện thị trường đang nóng lên nhanh chóng, có thể hiểu vì sao dự án The Origami (Đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) với chuẩn sống Nhật Bản đẳng cấp vượt trội gây chú ý như vậy. Hiện dự án này đang bước vào giai đoạn thi công cuối cùng trước khi đến tay người ở. Trong đó, bộ đôi vườn Nhật nội khu đang được chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện, hồ cá Koi, hàng cây bonsai hay các đường dạo lát đá, vườn thiền sỏi trắng cùng với tháp đá, núi non kì vĩ… đang được các kĩ sư sắp xếp tỉ mỉ nhằm đem đến cho cư dân The Origami cảm xúc trọn vẹn của xứ sở Phù Tang yên bình.

Với tổng diện tích lên tới 8.000m2, bộ đôi vườn Nhật không chỉ tái hiện những tinh hoa trong văn hoá xứ sở mặt trời mọc mà còn gửi gắm những giá trị biểu trưng cho sự hạnh phúc, may mắn, thành công với cầu đá, cầu gỗ đỏ, chòi nghỉ Nhật Bản, cổng chào Torii… Tất cả sẽ đem đến cho chủ nhân nguồn năng lượng tích cực dồi dào suốt 365 ngày.

Từ ban công các căn hộ, cư dân hoàn toàn chìm đắm vào không gian nghỉ dưỡng với những tầm view đắt giá như vườn Nhật nội khu hay công viên Cầu Vồng rực rỡ kề cần, Đại công viên 36ha đồng thời hưởng trọn sự mát mẻ quanh năm với rạch Bà Dì uốn lượn.

Nằm giữa lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Origami được thừa hưởng chuỗi tiện ích "all-in-one" cho cuộc sống an yên đủ đầy, hiện đại với trường liên cấp Vinschool, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec cùng Vincom Mega Mall, VinBus xanh thân thiện… hoàn thiện chất sống nghỉ dưỡng đỉnh cao khác biệt ngay trước thềm nhà.

Với lợi thế chuẩn bị bàn giao vào tháng 3/2022, nhà đầu tư, người mua đang nắm rất nhiều lợi thế để sở hữu "siêu phẩm". Nếu mua ngay lúc này, nhà đầu tư có thể sở hữu sản phẩm nhanh chóng mà vẫn hưởng trọn hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cùng chính sách thanh toán thảnh thơi.