Tiếp sức đến trường cho các hoàn cảnh khó khăn

Sáng nay, tại Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi diễn ra chương trình trao tặng học bổng Lương Định Của cho con của hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và bảo trợ cho trẻ em mồ côi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Các em học sinh nhận học bổng Lương Định Của tại buổi lễ. Ảnh: Quang Sung

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Xuân – Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, sau dịch bệnh Covid-19, đời sống người dân thành phố vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Con đường đến trường của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn nhiều trở ngại. “Những phần quà hôm nay là sự quan tâm của Hội Nông dân, lãnh đạo thành phố và của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Qua đây nhằm tiếp sức để các em học tập, vươn lên trở thành người có ích cho xã hội”, bà Xuân nói.

Buổi lễ có sự tham gia của gần 300 em học sinh, đại diện cho 933 em học sinh nhận học bổng và bảo trợ trên địa bàn thành phố. Riêng huyện Củ Chi có 283 em học sinh là con hội viên nông dân của huyện nhận học bổng và 10 em học sinh nhận bảo trợ.

Tại buổi lễ, đại diện Thường trực Hội Nông dân Thành phố Thủ Đức, các huyện – quận và phường 28, quận Bình Thạnh nhận bảng tượng trưng 903 suất học bổng Lương Định Của cho các em học sinh con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị.

Bà Nguyễn Thanh Xuân – Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Sung

Bà Nguyễn Thanh Xuân, bày tỏ sự ghi nhận sâu sắc những đóng góp của các tổ chức, cá nhân đơn vị. “Dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các cơ quan vẫn quan tâm đồng hành, tiếp sức đến trường cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Hy vọng trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực an sinh xã hội”, bà Xuân nói.

Học bổng bảo trợ những hoàn cảnh đặc biệt

Trong đợt trao này có 2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được nhận bảo trợ học tập toàn phần.

Em Nguyễn Tấn An – đang là sinh viên năm 3, trường Đại học mở TP.HCM, gia đình thuộc diện hộ nghèo của huyện Củ Chi, cha mắc hiểm nghèo không còn khả năng lao động. Chi phí điều trị bệnh rất tốn kém, áp lực gia đình và học phí học tập đặt nặng lên đôi vai em. Hoàn cảnh của An có thể phải nghỉ học, để phụ mẹ kiếm tiền điều trị bệnh cho cha. Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của An, Ban tổ chức đã quyết định trao bảo trợ học tập cho em. Đây là sự hỗ trợ để phần nào tiếp sức cho em đến trường, hoàn thành chương trình học tập.

Em Nguyễn Tấn An (bên phải cùng) và em Đoàn Lê Hy Vọng (thứ 3, bên phải sang) nhận bảo trợ học tập. Ảnh: Quang Sung

Cùng với An còn có em Đoàn Lê Hy Vọng – học sinh lớp 4 trường Tiểu học Cần Thạnh, cha là Đoàn Linh Chi Thảo (cán bộ Hội Nông dân Thị Trấn Cần Thạnh, là lao động chính trong gia đình không may qua đời vào ngày 2/8 vừa qua do bệnh nặng). Hiện tại hoàn cảnh gia đình anh Thảo gặp rất nhiều khó khăn, chị Chi (vợ anh) buôn bán đồ ăn vặt, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Em được nhận bảo trợ học tập, giúp giảm gánh nặng chi phí học tập cho gia đình vốn đang gặp nhiều khó khăn.

Chị Lê Thị Mỹ Chi - mẹ bé An chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui mừng vì được nhà nước nước quan tâm, chăm lo cho con em mình. Đây động lực để tôi tiếp tục cố gắng, phấn đấu cho các con học đến nơi đến chốn”.



Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 852 suất học bổng Lương Định Của cho học sinh là con hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền là 1.622.000.000 đồng, từ nguồn kinh phí “Tết nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022”, bao gồm: 164 suất học bổng tiểu học, mỗi suất trị giá là 1.500.000 đồng và 688 suất học bổng trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp; mỗi suất trị giá là 2.000.000 đồng.