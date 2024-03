Trải nghiệm KIA K4 thay thế KIA K3: Thiết kế đổi mới hoàn toàn, đối thủ nặng ký của Mazda 3 khi về Việt Nam

All New KIA K4 đã chính thức ra mắt toàn cầu thay thế cho K3 và trở thành chiếc xe hạng C được người dùng chợ đợi bậc nhất ở thời điểm hiện tại. Điều này đồng nghĩa, các đối thủ như Mazda 3, Honda Civic sẽ phải dè chừng.

Trải nghiệm KIA K4 thay thế K3

Sau khi chính thức ra mắt, các Reviewer đã có dịp trải nghiệm thực tế KIA K4 2024 với những cải tiến chất lượng về thiết kế. Chiếc xe hạng C này được ứng dụng nền tảng khung gầm mới với chiều dài 4.709 mm, rộng 1.849 mm. KIA K4 giờ đây theo hướng xe sedan lai compact tạo nên cái nhìn mới mẻ hơn cho người dùng.

KIA K4 thay đổi hoàn toàn thiết kế. Ảnh RD.

KIA K4 duy trì thiết kế lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng, nhưng được chia thành 2 tầng tạo cho xe vẻ hầm hố hơn. Hai bên là cụm đèn pha LED Projector, bên ngoài là dải đèn LED định vị ban ngày ôm trọn đèn pha.

Với thiết kế mới nhất, KIA K4 không sử dụng đèn sương mù, hốc gió trước có thêm cảm biến và cản mỏng với chi tiết nhựa bạc cứng cáp.

Sang đến phần thân, KIA K4 đã thay đổi thiết kế với tay nắm cửa sau chuyển lên trụ C để khiến xe trở nên gọn gàng hơn. Bộ mâm của KIA K4 cũng được tạo hình ngôi sao mới với lớp sơn đen kích thước 17 inch. Gương chiếu hậu của mẫu xe hạng C sơn đen tích hợp camera 360 độ, chỉnh/gập điện và tích hợp xi-nhan LED.

Dễ dàng nhận ra, KIA K4 có phần đèn hậu tương tự Seltos đời mới vừa ra mắt Việt Nam. Đồ hoạ đèn hậu LED 3D với hình khối bên trong và đặt dọc, cùng với đó là dải LED nối liền 2 bên. Cản sau của KIA K4 cũng được làm mới với thiết kế mỏng.

KIA K4 với nội thất mới

Nhờ gia tăng kích thước so với "người tiền nhiệm" K3 đang bán ở Việt Nam nên không gian xe KIA K4 cũng rộng rãi hơn đáng kể.

Nội thất KIA K4 hoàn toàn mới. Ảnh RD.

Theo ngôn ngữ thiết kế của KIA trong thời gian gần đây, KIA K4 có khu vực màn hình đôi là sự kết hợp của màn hình giải trí và đồng hồ hiển thị đa thông tin. Vô-lăng của KIA K4 đời mới giống mẫu xe điện EV9 khi chỉ có 2 chấu với sự kết hợp của hàng loạt phím bấm chức năng.

Một số tiện nghi mà KIA K4 được trang bị có thể kể đến màn hình HUD, cổng sạc USB, ổ cắm 12V 180W, điều hoà tự động...

Ghế xe của KIA K4 vẫn duy trì khả năng chỉnh điện, sưởi ấm/làm mắt tiện nghi. Không gian hàng ghế phía sau của xe KIA K4 đủ rộng rãi dành cho hành khách với 3 vị trí ngồi, xe có cổng gió điều hoà, bệ tỳ tay trung tâm.

KIA K4 có hai tùy chọn động cơ xăng gồm: Động cơ 2.0 sản sinh công suất 147 mã lực, mô-men xoắn cực đại 179 Nm kết nối với hộp số CVT. Trong khi đó, bản động cơ 1.6 tăng áp sản sinh công suất 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 264 Nm, hộp số tự động 8 cấp với lẫy chuyển số trên vô lăng.

Gói an toàn cao cấp vẫn sẽ được trang bị trên KIA K4 nổi bật như: Kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn & hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp...