Trên - dưới đồng lòng, Quế An đổi thay

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cùng cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn xã Quế An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đã có nhiều đổi thay đáng kể.

Ông Lương Văn Phước – Chủ tịch UBND xã Quế An cho biết, quá trình xây dựng NTM, Đảng ủy, chính quyền xã luôn chú trọng phát huy trí tuệ tập thể, đặc biệt là vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhằm động viên, khích lệ cho cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên xuống cơ sở để lắng nghe, tranh thủ sự hiến kế của các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM.

Giao thông được đầu tư xây dựng đã tạo được sự liên kết, thông thương giúp người dân xã Quế An phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: T.H

Phong trào làm giao thông nông thôn ở Quế An là một "điểm nhấn" trong Chương trình xây dựng NTM với sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của người dân thông qua việc hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí, ngày công.

Đến nay, đường xã, liên xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa 11,3km, đạt 100%. Đường trục thôn, liên thôn đã nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn được 18,807km đạt 100%. Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa 10,975km. Đường trục chính nội đồng được cứng hóa 1,350km.

Bên cạnh giao thông, hàng loạt công trình phục vụ dân sinh khác được địa phương đầu tư, nâng cấp như: Trường học, trạm y tế, điện, nhà văn hóa…

Tính đến tháng 3/2020 Quế An đạt 13/19 tiêu chí NTM, còn lại 6 tiêu chưa đạt gồm: Thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường. Năm 2020, Quế An phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí thủy lợi, trường học.

Ông Phước cho biết, hiện nay ngoài xây dựng NTM, địa phương đang tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế để tăng thu nhập cho người dân. Các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả như: Chăn nuôi lợn, gà, vịt, các mô hình ươm cây giống, đặc biệt là trồng rừng… đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Từ nguồn vốn sự nghiệp phát triển sản xuất năm 2019 địa phương đã xây dựng dự án trồng sả theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm với tổng kinh phí là 613 triệu đồng, trong đó nguồn vốn sự nghiệp NTM là 250 triệu đồng. Địa phương đã hợp đồng với HTX An Hiệp Phát đang triển khai dự án này. Ngoài ra, tại xã có các mô hình phát triển kinh tế như: Cánh đồng kỹ thuật, mô hình chăn nuôi bò sinh sản…

Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, các loại hình hoạt động kinh doanh như mộc, cơ khí, xây dựng, vận tải và kinh doanh buôn bán nhỏ trên địa bàn tiếp tục được phát huy. Xí nghiệp may Ánh Sáng III được xây dựng trên địa bàn xã đã góp phần giải quyết được hàng nghìn lao động tại địa phương.

Những năm qua, Quế An đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững. Nhờ đó, mà thu nhập của người dân xã Quế An ngày một nâng cao. Hiện thu nhập bình quân của xã đạt 33,5 triệu đồng (năm 2019), tăng 4,5 triệu đồng so với năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,97%.