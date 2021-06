Trúc Diễm nhận được “mưa lời khen” vì hành động đẹp trước ngày sang Mỹ định cư

Mới đây, Trúc Diễm khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thông báo sẽ sang Mỹ định cư vào cuối tháng 6. Người đẹp cho biết, giấy tờ định cư của cô đã được hoàn tất từ năm 2017. Từ đó đến nay, Trúc Diễm và ông xã thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để giải quyết công việc.

Hơn một năm qua, do dịch Covid-19 có diễn biến căng thẳng, công việc của Trúc Diễm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây chính là lý do người đẹp sinh năm 1987 quyết định định cư ở Los Angeles (Mỹ). Sau khi thông báo tin này, Trúc Diễm đăng tải loạt hình ảnh đồ hiệu của cô lên trang cá nhân. Cô muốn rao bán những món đồ đắt giá của mình do không thể mang sang Mỹ.

Trương Tri Trúc Diễm sẽ qua Mỹ định cư vào cuối tháng 6.

Sau đó, người đẹp thu về số tiền 35 triệu đồng nhờ việc bán những món đồ hàng hiệu của mình. Toàn bộ số tiền này được cô ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng Covid-19. Trúc Diễm cho biết thêm, cô dự định trao tiền mặt đến tận tay cho người lao động nghèo, người vô gia cư. Tuy nhiên, vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên người đẹp tạm hoãn hoạt động này.

"Diễm xin phép được thông báo số tiền Diễm bán đồ dùng cá nhân để có kinh phí làm từ thiện thu được 35 triệu đồng. Dự định ban đầu của Diễm là đến trao tiền mặt cho người lao động nghèo, người vô gia cư… và Diễm vẫn đang tổng hợp thông tin và địa chỉ người cần giúp. Diễm sẽ tạm hoãn việc trao quà vì giãn cách xã hội. Sau khi mọi việc ổn định, Diễm sẽ đi trao quà như dự tính ban đầu. Diễm muốn chia sẻ thông tin này cho những ai quan tâm. Chúc cả nhà an toàn và khỏe mạnh", Trúc Diễm chia sẻ.

Trương Tri Trúc Diễm chuyển khoản 35 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Nhiều người hâm mộ và cư dân mạng đã để lại những bình luận khen ngợi hành động đẹp của Trúc Diễm: "Cảm ơn tấm lòng của chị, chúc chị luôn hạnh phúc", "Chúc chị Trúc Diễm mãi hạnh phúc nhé!"...

Trương Tri Trúc Diễm (sinh năm 1987) được biết đến là một người mẫu, diễn viên. Cô gây ấn tượng với công chúng nhờ gương mặt thanh tú, sống mũi cao, vóc dáng thon gọn. Người đẹp từng đoạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Hai năm sau, Trúc Diễm đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth – Hoa hậu Trái đất. Tuy không giành được tấm vé lọt vào top 16 chung cuộc nhưng cô gây chú ý khi được trao giải "Hoa hậu Thời trang". Kết thúc cuộc thi, Trúc Diễm được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties xếp vào top 50 Miss Grand Slam.