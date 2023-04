Tỷ giá USD hôm nay 14/4: Đồng USD giảm mạnh ngay sau khi dữ liệu lạm phát được công bố

Tỷ giá USD hôm nay 14/4: Chỉ số USD Index rớt khỏi mốc 101

Diễn biến tỷ giá USD vào lúc 8h30 sáng nay cho thấy, chỉ số USD Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) dừng ở mức 100,582 điểm, giảm 0,1%.

Chỉ số USD Index

Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng so với rổ tiền tệ và mức thấp nhất trong một năm so với đồng Euro vào thứ Năm sau khi giá sản xuất của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 3, thúc đẩy kỳ vọng rằng Fed sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 3/2023 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa được công bố cung cấp ít thông tin chi tiết về quyết định của kỳ họp tháng tới.

Một số nhà hoạch định chính sách cân nhắc dừng tăng lãi suất sau một dự báo cho thấy sức ép khủng hoảng trong lĩnh vực ngân hàng có thể đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.Trong khi bất chấp rủi ro kinh tế ngày càng tăng, ngân hàng trung ương cũng lưu ý rằng, lạm phát vẫn liên tục cao hơn.

Hiện 1 Euro đổi 1,1048 USD. 1 bảng Anh đổi 1,2527 USD. 1 USD đổi 132,580 Yên. 1 USD đổi 1,3340 Đô la Canada. 1 Đô la Úc đổi 0,6786 USD.

Đồng USD trong nước giảm sâu

Trong phiên giao dịch sáng nay (14/4), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.588 VND/USD. So với phiên giao dịch hôm qua, tỷ giá trung tâm giảm mạnh tới 18 đồng.

Tỷ giá trung tâm

Ngoài việc tỷ giá trung tâm giảm mạnh thì tại các Ngân hàng thương mại cũng đang có xu hướng giảm nhẹ.

Chẳng hạn như tại Vietcombank đang niêm yết ở mức 23.275 - 23.615 VND/USD, tăng 5 đồng ở cả 2 chiều mua và bán. Tại Vietinbank đang niêm yết ở mức 23.273 - 23.613 VND/USD , giảm mạnh tới 40 đồng cả 2 chiều.

Tại BIDV đang niêm yết ở mức 23.290 - 23.590 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.455 VND/USD ở chiều mua vào và 24.736 đồng/USD bán ra.

Tại thị trường tự do trong nước ở mức 23.420 - 23.470 VND/USD (mua vào - bán ra).

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng tiếp tục tăng ở một số kỳ hạn dưới 1 tháng .

Cụ thể tại ngày 12/4, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm là 5,32%, tăng 0,22 điểm % so với cuối tuần trước và tăng gấp 5 lần so với mức 0,9%/năm vào cuối tháng 3. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng tăng nhẹ 0,09 điểm % so với tuần trước lên 5,35%.

Giá vàng hôm nay 14/4

Trên thị trường vàng thế giới, trong phiên giao dịch sáng ngày 14/4, giá vàng giao ngay giảm 0,02% xuống 2.039 USD/ounce, theo kitco. Giá vàng tăng vọt trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/4) vìdữ liệu kinh tế yếu thúc đẩy đặt cược dừng nâng lãi suất, với triển vọng suy thoái nhẹ cũng khiến nhà đầu tư đổ xô vào tài sản an toàn. Vàng giao ngay chốt phiên ở mức cao nhất kể từ tháng 3/2022 và thấp hơn khoảng 30 USD so với kỷ lục xác lập năm 2022.

Rạng sáng hôm nay, giá vàng trong nước tăng nhẹ. Hiện tại, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 66,5 triệu đồng/lượng mua vào và 67,12 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng.

Giá vàng thương hiệu DOJI tại khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng mua vào và 67 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra cao hơn 50.000 đồng so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng Phú Quý SJC đang niêm yết mức 66,5 triệu đồng/lượng mua vào và 67,1 triệu đồng/lượng bán ra.