Ứng dụng AI và Big Data trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp Đông Nam Á

Công nghệ nông nghiệp (agritech) đang cách mạng hóa ngành nông nghiệp trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ngày nay, ngành nông nghiệp đã ứng dụng dụng các công cụ công nghệ như máy bay không người lái, cảm biến, ứng dụng, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu, v.v. để cải thiện hiệu quả và năng suất. Do đó, thúc đẩy công nghệ nông nghiệp ở Đông Nam Á có thể chấm dứt đáng kể tình trạng mất an ninh lương thực đã gây khó khăn cho khu vực trong nhiều năm.

Trong báo cáo Tình trạng An ninh Lương thực và Dinh dưỡng trên Thế giới năm 2022 do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) và các đối tác khác biên soạn, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng ước tính có khoảng 6,3% người dân dân của khu vực ASEAN phải đối mặt với nạn đói vào năm 2021. Báo cáo cũng cho biết 28 triệu người Đông Nam Á bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng vào năm 2021, điều này có nghĩa nghĩa là có những ngày họ nhịn ăn hoặc hết sạch thức ăn.

Các công ty khởi nghiệp công nghệ nông nghiệp có thể thay đổi tình trạng này, làm cho nguồn thực phẩm an toàn hơn và cho phép khu vực có đủ sản lượng để xuất khẩu tạo ra nhiều doanh thu. Theo Statista Research, hợp tác với BIS Research, nông nghiệp thông minh trên toàn thế giới dự kiến sẽ đạt 34,1 tỷ USD vào năm 2026. Với tiềm năng sinh lời lớn, agritech có thể phát triển nhanh hơn nữa thay đổi cuộc sống của mọi người trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, bằng cách trồng trọt hữu cơ thực phẩm không bị nhiễm hóa chất.

NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI AGRITECH Ở ASEAN

Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của Đông Nam Á đang diễn ra mạnh mẽ, tuy nhiên mọi lĩnh vực đều phải đối mặt với những khó khăn khi áp dụng công nghệ. Những người nông dân tỏ ra dè dặt khi phải thay đổi phương pháp canh tác truyền thống. Họ nghi ngờ về lợi ích, sự an toàn và ảnh hưởng của lĩnh vực agritech đến người dân.

Do tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp, thế giới đang chuyển sang các giải pháp bền vững và công nghệ nông nghiệp có thể là một phần của sự thay đổi đó. Những thay đổi chính sách liên quan đến việc phân bổ nhiều khoản đầu tư cho công nghệ nông nghiệp là cần thiết đối với các quốc gia. Thêm vào đó, chi phí hiện đại hóa hoặc áp dụng các công nghệ và thiết bị mới khá cao khiến các trang trại nhỏ khó có đủ khả năng chi trả. Đôi khi chi phí tham gia vào lĩnh vực công nghệ nông nghiệp có thể cản trở các công ty khởi nghiệp mới nổi.

Bên cạnh đó, nền kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn, điều này có nghĩa nhiều nhà đầu tư có ít vốn lưu động hơn trước để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. Thiếu kinh phí cũng đang ảnh hưởng đến khả năng thuê nhân tài công nghệ của các công ty khởi nghiệp công nghệ nông nghiệp.

Xung đột giữa Nga và Ukraine đã hạn chế dòng phân bón và lúa mì đến các quốc gia khác, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực trên toàn thế giới. Năm 2020, Nga và Ukraine nằm trong số 5 nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới. Giờ đây, sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên tục cản trở việc vận chuyển thực phẩm và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác đến những nơi như Đông Nam Á. Chi phí năng lượng và sản xuất cũng tăng lên gây ra những hạn chế trong việc tiếp thu những đổi mới công nghệ.

PHẠM VI CỦA AGRITECH Ở ĐÔNG NAM Á

Agritech có thể giúp ASEAN khắc phục tình trạng mất an ninh lương thực, chống suy dinh dưỡng, nuôi sống những người dân thiếu ăn và sản xuất đủ sản lượng để xuất khẩu. Hiện nay, Đông Nam Á được biết đến với việc xuất khẩu cà phê, hải sản, dầu thực vật, gạo, v.v. Bằng cách tích hợp công nghệ vào tất cả các khía cạnh của nông nghiệp, khu vực này có thể giải quyết nhiều vấn đề đang gặp khó khăn. Ví dụ, Singapore không có đủ đất cho nông nghiệp, nghĩa là họ cần các giải pháp thay thế.

AI và Big Data đang tạo ra sự khác biệt đáng kể cho các công ty khởi nghiệp công nghệ nông nghiệp. Các công ty giờ đây có thể tự động hóa các quy trình chẳng hạn như điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng trong các trang trại.

AI có thể giám sát các chi tiết nhỏ để giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh hơn. Ví dụ, bằng cách xác định số lượng và chất lượng thức ăn thực vật trong đất. Về cơ bản, AI sẽ ghi lại các mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất và phân tích dữ liệu có thể đảm bảo rằng nông dân có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về năng suất và hiệu quả.

Tại Indonesia, hầu hết người nuôi thủy sản vẫn giữ phương pháp làm việc truyền thống. Tuy nhiên, các công ty khởi nghiệp như eFishery cũng đang giúp nông dân tối ưu hóa và sử dụng công nghệ, chẳng hạn như ứng dụng di động, để giải quyết vấn đề cho cá và tôm ăn quá ít hoặc quá nhiều.

TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CHO NGÀNH AGRITECH

Công nghệ nông nghiệp ở Đông Nam Á có thể giải quyết nhiều thách thức về lương thực của ASEAN. Agritech giúp tạo nhiều việc làm liên quan đến lĩnh vực công nghệ hơn trong khu vực, truyền cảm hứng cho thế hệ đổi mới công nghệ tiếp theo xuất hiện và tạo ra sự khác biệt. Hơn nữa, việc AI xử lý nhiều hoạt động canh tác có thể giúp các công ty khởi nghiệp tiết kiệm tiền bằng cách giảm nhân viên.

Hiện nay nông dân có thể canh tác trong không gian hạn chế, tránh các hóa chất độc hại. Họ đã bắt đầu đấu tranh để chấm dứt tình trạng mất an ninh lương thực trong khu vực. Do đó, tính bền vững thông qua công nghệ nông nghiệp sẽ rất quan trọng trong việc đưa ngành nông nghiệp Đông Nam Á lên một tầm cao mới.