Vạch trần mánh khoé của siêu lừa, khiến hàng loạt bị hại "sa lưới"

Ngày 27/5, TAND TP.Đà Nẵng xét xử bị cáo Lê Khắc Quốc (SN 1978, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Phan Đức Dương (SN 1966, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2023, Lê Khắc Quốc đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối là có mối quan hệ với nhiều người làm trong các cơ quan nhà nước, có thể xin giảm nhẹ hình phạt, xin vào biên chế ngành Công an, có thể vay vốn... rồi chiếm đoạt tài sản của người khác trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Cụ thể, đầu năm 2021, Dương mặc dù biết rõ Quốc không có khả năng để lo giảm án cho người khác nhưng khi biết bà Võ Thị Hai (SN 1953, trú TP.Đà Nẵng) có nhu cầu xin giảm án cho con trai đã giới thiệu bà Hai đến gặp Quốc.

Quốc nói bản thân quen biết nhiều người trong cơ quan Nhà nước và đồng ý lo giúp cho con trai bà từ mức án tử hình xuống còn từ 14-15 năm tù với số tiền 2 tỷ đồng. Bà Hai đồng ý và đưa tiền cho Quốc.

2 bị cáo tại toà. Ảnh: D.B

Số tiền chiếm đoạt được, Quốc khai chia cho Dương, mua đất và trả nợ hết. Sau khi con vẫn bị tuyên án tử hình, bà Hai liên hệ Quốc đòi lại tiền. Quốc hứa hẹn nhiều lần sẽ trả nhưng không thực hiện và tắt máy không liên lạc với bà Hai.

Vụ thứ hai, anh Nguyễn Tiến Công (SN 1968, trú tỉnh Quảng Nam) và Quốc là đồng hương. Năm 2014, Quốc biết anh Công có con trai đang đi nghĩa vụ trong lực lượng Công an và có nhu cầu xin cho con vào biên chế ngành Công an, nên Quốc nói dối với anh Công là có quen biết với nhiều người có chức vụ trong các cơ quan pháp luật, có thể xin được con anh Công vào biên chế Công an.

Tin lời, anh Công đưa cho Quốc 170 triệu đồng. Đến năm 2015, con trai anh Công vẫn không vào được biên chế Công an, anh Công đòi tiền thì Quốc trốn tránh không nghe điện thoại.

Vụ thứ ba, khoảng tháng 3/2017, Quốc nói với ông Nguyễn Khánh Tùng (SN 1958, trú TP.Đà Nẵng) rằng có khả năng xin giảm án cho con gái của ông Tùng. Tin lời Quốc, ông Tùng đưa tổng cộng số tiền 450 triệu đồng, tuy nhiên tiền thì Quốc đã cầm đủ nhưng mức án của con gái ông Tùng vẫn như cũ.

Tương tự các lần sau đó, Quốc mạo danh bản thân là Công an và "nổ" có thể chạy án để lừa tiền của nhiều bị hại khác. Tổng số tiền Quốc chiếm đoạt của 7 bị hại là 4,270 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Quốc và Dương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối với bị cáo Quốc, để các bị hại tin tưởng, Quốc trang bị cho bản thân một vẻ ngoài của người thành đạt. Quốc tự thông tin bản thân có mối quan hệ "khủng", cũng có tài sản "khủng" với chuỗi nhà hàng, bất động sản, chủ ga-ra nằm ở mặt tiền đường lớn của thành phố… nhằm mục đích lừa các bị hại.

Quốc có tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vụ án này, Quốc phạm tội với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 2 lần trở lên và tái phạm.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Quốc mức án 19 năm tù, bị cáo Dương mức án 12 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".