Vì sao báo cáo của Chính phủ ghi "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" dù còn 9 tồn tại?

Phát biểu tại tổ Điện Biên, Đồng Tháp, Quảng Trị, Sóc Trăng chiều qua (25/3), Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đỗ Văn Sinh (đoàn Quảng Trị) đã đặt ra nhiều vấn đề xung quanh Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ.

ĐBQH Đỗ Văn Sinh (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) phát biểu tại tổ Điện Biên, Đồng Tháp, Quảng Trị, Sóc Trăng chiều 25/3. Ảnh: QH

Chưa có tiêu chí đánh giá xuất sắc

ĐBQH Đỗ Văn Sinh đánh giá về cơ bản nhiệm kỳ 2016-2020 của Chính phủ đã đạt mục tiêu, nhưng chúng ta cần đánh giá đúng việc chúng ta làm được và chưa làm được, không nên quá tự mãn. Đồng ý nhiệm kỳ vừa qua Chính phủ làm được rất nhiều việc, ông cho rằng, nếu không có dịch Covid-19 thì có thể hoàn thành 12/12 chỉ tiêu. Nhưng, rất tiếc do Covid-19 nên 2 chỉ tiêu chưa hoàn thành, đó là GDP, GDP bình quân đầu người.

"Trong báo cáo, câu tổng quát cuối cùng, Chính phủ cho rằng: "Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", ngay sau đó lại nêu ra 9 tồn tại của Chính phủ. Thế tiêu chí xuất sắc ở đây là gì? Thực ra, chưa có một tiêu chí đánh giá xuất sắc" – ĐBQH Đỗ Văn Sinh nêu vấn đề.

Theo ĐBQH Đỗ Văn Sinh, trong đánh giá cán bộ công chức, viên chức và xếp loại đảng viên thì có tiêu chí đánh giá phân loại (Không hoàn thành nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). "Nhưng Chính phủ chúng ta xuất sắc so với ai? So với kỳ trước hay so với thế giới? Cái này chúng ta cũng phải nên cân nhắc" - ĐBQH Đỗ Văn Sinh góp ý.

"Tôi hình dung đã xuất sắc thì còn rất ít tồn tại, thậm chí không còn tồn tại. Thế mà ở đây, Chính phủ ngoài đánh giá xuất sắc thì kèm theo 9 tồn tại, mà tồn tại tương đối nghiêm trọng, từ công tác xây dựng thể chế, công tác cơ cấu nền kinh tế, cổ phần hóa, quản lý doanh nghiệp, quản lý đất đai, quản lý đô thị, môi trường, vấn đề cải cách thủ tục hành chính, công chức, viên chức, vấn đề kỷ cương…" - ĐBQH Đỗ Văn Sinh giải thích thêm.

ĐBQH Đỗ Văn Sinh cho biết thêm, trong 9 tồn tại, có một số tồn tại có nguyên nhân rất quan trọng là công tác phối hợp xử lý công việc giữa các ngành địa phương có lúc còn thiếu đồng bộ, kỷ cương vẫn chưa nghiêm.

Xuất sắc vì chúng ta khắc phục rất nhanh các sự cố

Với tư cách là người tham mưu, tư vấn những vấn đề về kinh tế cho Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH Nguyễn Đức Kiên (Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng) giải thích thêm với tổ và ĐBQH Đỗ Văn Sinh lý do tại sao trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ khi tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 lại đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ĐBQH Nguyễn Đức Kiên (Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng) giải thích thêm với tổ và ĐBQH Đỗ Văn Sinh lý do tại sao trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ khi tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 lại đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Khương Lực.

Theo ĐBQH Nguyễn Đức Kiên, ngay trước khi Quốc hội và Chính phủ khóa XIV tuyên thệ thì đã phải ứng phó với sự cố môi trường liên quan đến Formosa Hà Tĩnh lần đầu tiên xảy ra. Cuối nhiệm kỳ là dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt ở miền Trung. Đây là những thiệt hại mà không thể giải quyết trong vòng 1 năm là xong.

"Sở dĩ Chính phủ mạnh dạn đánh giá là hoàn thành xuất sắc và Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đồng ý với báo cáo của Chính phủ là bởi vì trong bối cảnh như thế chúng ta đã khắc phục rất nhanh các sự cố" - ĐBQH Nguyễn Đức Kiên nói.

ĐBQH Nguyễn Đức Kiên nhận định, với sự cố ô nhiễm môi trường liên quan đến Formosa, bên cạnh việc xử lý các vấn đề hậu quả xảy ra, chúng ta đảm bảo được an ninh, trật tự, ổn định xã hội trong khu vực, nhưng vẫn giữ được niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài về chính sách của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

"Hoặc với dịch Covid-19, chúng tôi đánh giá là xuất sắc là bởi vì chúng ta liên tục đổi mới phương thức chống Covid-19. Tất nhiên đến thời điểm này, cũng còn những vấn đề chúng ta cần trao đổi để đảm bảo trong điều kiện bình thường mới" - ĐBQH Nguyễn Đức Kiên thông tin. Nhờ đó, Việt Nam là một trong số ít quốc gia trong dịch bệnh chúng ta vẫn đạt được tăng trưởng dương trong khu vực.

Đồng tình với đánh giá của Chính phủ, ĐBQH Nguyễn Văn Thể (Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng) – Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho rằng, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm qua đạt 5,99% - cao hơn so với cùng kỳ 5 năm trước là 5,91%.

ĐBQH Nguyễn Văn Thể (Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng) – Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 25/3. Ảnh: Khương Lực.

Đặc biệt, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế toàn cầu suy giảm nghiêm trọng, nhiều nước tốc độ tăng trưởng kinh tế âm. Như ở khu vực Đông Nam Á, hầu như các nước đều giảm sâu, trong đó có Thái Lan, Philippines, Indonesia giảm từ 5,1%.

Riêng Việt Nam, ĐBQH Nguyễn Văn Thể đánh giá, dù chúng ta ở mặt bằng thấp, nhưng là nước duy nhất có tăng trưởng GDP dương cao, đạt 2,91%. Kết quả này so với nhiều nước trên thế giới đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao".

Chúng ta có mặt bằng tương đồng Philippines, Indonesia, nhưng các đồng chí thấy nhờ những giải pháp rất hiệu quả, chúng ta hiện nay đạt mục tiêu kép. Chính vì thế, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại nhiều lần năm 2020 chúng ta đạt thành tích xuất sắc lý do là như thế. ĐBQH Nguyễn Văn Thể (Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Cùng với đó, một số nền tảng về kinh tế được giữ vững và tăng cường như: tất cả các lĩnh vực đều có sự phát triển, tỷ lệ dự trữ ngoại hối tăng mạnh, mặt bằng giá được kiểm soát rất chặt chẽ. "Có những giai đoạn trước đây lạm phát cao, tuy nhiên trong năm 2020 chúng ta ổn định nền kinh tế vĩ mô ổn định, tỷ giá hối đoái, các mặt hàng, kể cả sản xuất tiêu dùng của chúng ta đảm bảo lưu thông tốt" - ĐBQH Nguyễn Văn Thể nói.

Ngoài ra, theo ĐBQH Nguyễn Văn Thể, các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá Việt Nam là một trong những môi trường, một trong những nước an toàn nhất và người ta có niềm tin đặt vào Việt Nam.

Với những kết quả này, ĐBQH Nguyễn Văn Thể cho rằng, trong nhận xét đánh giá, chúng ta có thể dùng từ "tốt" hoặc "xuất sắc", nhưng chúng ta phải đánh giá trên mặt bằng chung của thế giới, mặt bằng chung của khu vực.

"Thành tựu chúng ta đạt được đến năm 2020 là thành tựu lịch sử và Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh hai lý do: Thứ nhất, thế giới biết rằng năm 2020 Việt Nam là một trong những nước tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới và thứ hai Việt Nam là một trong những nước thành công nhất trong phòng chống Covid-19, chúng ta có rất nhiều giải pháp để thực hiện.

