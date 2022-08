Vì sao xe dán 2 thẻ thu phí tự động không dừng đi qua trạm barie không mở?

Thu phí tự động không dừng phát sinh lỗi

Cho đến nay, có 10 tuyến cao tốc bỏ hoàn toàn thu phí thủ công và chỉ thu phí tự động không dừng, đó là Nội Bài - Lào Cai, Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Bắc Giang - Lạng Sơn, Hạ Long - Vân Đồn, Hà Nội - Hải Phòng, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Liên Khương - Đà Lạt, Long Thành - Dầu Giây, Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trạm thu phí Nội Bài - Lào Cai km6 xảy ra ùn ứ giao thông trong ngày đầu thu phí tự động không dừng. Ảnh: BN

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sau 1 ngày chính thức thu phí tự động không dừng trên các tuyến cao tốc trên toàn quốc đã có nhiều xe không đủ điều kiện đi vào các tuyến cao tốc này.

Các lỗi được xác định như chưa dán thẻ thu phí ETC hoặc có dán thẻ ETC nhưng tài khoản không đủ tiền vẫn đi vào cao tốc dẫn đến tình trạng ùn ứ, kẹt xe hàng dài cả km.

Tình trạng này đã diễn ra tại trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai km6, trong ngày đầu các phương tiện phải xếp hàng dừng lại để xử lý các sự cố khi qua trạm thu phí. Đa số các xe đều mắc các lỗi như tài khoản không có tiền, không đủ tiền trong tài khoản, chủ xe đã dán thẻ nhưng chưa kích hoạt tài khoản, thậm chí nhiều chủ xe đã nạp tiền qua ngân hàng nhưng tiền chưa về tài khoản giao thông để được kích hoạt.

Đáng chú ý, có các lỗi khiến nhiều tài xế bức xúc nhất là việc xe đi qua các tuyến cao tốc khác bình thường nhưng về tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai lại bị lỗi phát sinh.

Đánh giá về những bất cập này, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định: "Ngày 1/8, tại một số trạm thu phí xảy ra lỗi phát sinh gây ùn tắc cục bộ tại khu cực các trạm thu phí".

Xe dán 2 thẻ thu phí ETC khi qua trạm barie không mở do không đủ tiền

Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nguyên nhân là do nhiều chủ phương tiện chưa nắm được chủ trương về thực hiện thu phí điện tử không dừng toàn bộ trên các tuyến cao tốc nên đến trạm thu phí mới dán thẻ, tài khoản chưa được kích hoạt kịp thời.

Cùng với đó là chủ phương tiện không kiểm tra số dư tài khoản giao thông trước khi vào cao tốc, đến trạm thu phí mới nạp tiền nên có trường hợp tiền chưa kịp về tài khoản.

Về tình trạng có xe dán 2 thẻ khi qua trạm thu phí barie không mở, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, do có 1 trong tài 2 khoản không đủ tiền thanh toán.

Vẫn còn lỗi phát sinh trong việc dán thẻ thu phí tự động không dừng. Ảnh: BN

Để khắc phục những lỗi xe dán 2 tài khoản, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định: "Đã nhiều lần chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ tra soát khi mở tài khoản để không kích hoạt 2 tài khoản cho một phương tiện".

"Khuyến cáo chủ phương tiện chỉ nên sử dụng 1 thẻ để lưu thông qua trạm", lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay.

Theo lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, có trường hợp xe đổi chủ nên chủ phương tiện không nắm được thông tin để nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc không dán được thẻ mới. Đối với trường hợp này, chủ phương tiện nên liên hệ với chủ phương tiện cũ và nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ chuyển đổi tài khoản hoặc dán thẻ mới.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày đầu thu phí tự động không dừng, sẽ tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu được quyền lợi của mình khi đi trên cao tốc với dịch vụ ETC và chỉ xử phạt những hành vi cố tình vi phạm.

Ông Đức nêu rõ theo quy định tại nghị định 100, sửa đổi bổ sung theo nghị định 123 có những hành vi sẽ bị xử lý gồm: Không dán thẻ đầu cuối khi đi vào trạm ETC, số tiền trên tài khoản người dân không đủ để thanh toán.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ để làm sao thuận lợi nhất cho người dân. Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử phạt vi phạm hành chính qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là hình ảnh, qua đó trích xuất để xử phạt qua thông báo vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành của người dân", ông Đức nói.

"Vừa qua, hàng loạt chủ xe khi đưa xe đi dán thẻ ETC phát hiện xe của mình đã được mở tài khoản ETC. Trong khi đó, các chủ xe đều khẳng định mình chưa hề đăng ký dán thẻ ETC tại bất kỳ đâu. Vấn đề này cần xác minh thì mới biết được lỗi do đâu", ông Đức cho hay.