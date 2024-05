Vị Xuyên (Hà Giang) nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư

Đây là sự kiện quan trọng giúp Vị Xuyên quảng bá, giới thiệu về các tiềm năng, thế mạnh, các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, các lĩnh vực, các dự án, công trình trọng điểm kêu gọi, thu hút đầu tư vào huyện Vị Xuyên.

Vị Xuyên là huyện có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã hội và được xác định là vùng kinh tế động lực, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Hà Giang.

Toàn cảnh hội nghị.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vị Xuyên có tổng số 161 doanh nghiệp, 122 hợp tác xã đang hoạt động. Hàng năm tổng thu ngân sách nhà nước từ khối kinh tế tư nhân chiếm từ 70% trở lên/ tổng số thu ngân sách được giao, vừa tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, cũng như kiến thiết cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo ông Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên: Là huyện miền núi biên giới bao quanh thành phố Hà Giang, với phương châm mến khách, trọng đối tác, thấu hiểu đối tác, Vị Xuyên mong muốn hợp tác phát triển có hiệu quả với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thời gian qua, huyện Vị Xuyên luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư đặc biệt là trong các lĩnh vực: Nông nghiệp; công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm; thương mại, dịch vụ và du lịch… Đồng thời mong muốn các nhà đầu tư, quý vị đại biểu quan tâm chia sẻ, hiến kế và đồng hành, đề xuất giải pháp, nêu khó khăn vướng mắc “nếu có” trong quá trình đầu tư tại huyện, để Vị Xuyên có cơ hội tiếp thu, thực hiệu hiệu quả hơn công tác thu hút đầu tư trong những năm tới.

Du khách trong và ngoài nước rất thích thú với nét đẹp của đào bào dân tộc và hoa Đỗ Quyên nơi đây.

Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp Hội du lịch tỉnh Hà Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch H’Mong VilLage cho rằng: Để huyện Vị Xuyên phát triển, huyện cần phục dựng các di tích lịch sử để phát triển du lịch; xây dựng dựng các sản phẩm du lịch lịch sử như “hành quân theo bước chân anh”; phát triển du lịch cộng đồng thông qua văn hóa dân tộc… đa dạng hóa các sản phẩm du lịch thông qua tiềm năng lợi thế riêng có... góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.



Tại hội nghị ông Phạm Đăng Giới, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mai Trần II (tỉnh Kiên Giang) đã giới thiệu, đề xuất về giải pháp đầu tư nhà máy xử lý rác tại xã Kim Thạch tại huyện Vị Xuyên. Trong thời gian tới,huyện cần tập trung xây dựng khâu xử lý rác thải tập trung, mua sắm xe chuyên chở và xử lý rác thải... góp phần xây dựng môi trường trong sạch, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Còn theo ông Phùng Hữu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phân Đầu tư Du lịch Hà Nội, giải pháp phát triển du lịch bền vững trên cơ sở điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế của huyện Vị Xuyên. Ông Ngọc Anh nêu: Huyện Vị Xuyên cần có đề án phát triển du lịch tổng thể để phát triển du lịch lâu dài; tổ chức đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại chổ. Đầu tư giao thông và quảng bá du lịch Vị Xuyên.

Bộ mặt nông thôn Vị Xuyên ngày càng khởi sắc.

Ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang cho hay: Vị Xuyên nên xây dựng truyền thông tổng hợp. Ngoài công tác tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí thì Vị Xuyên nên tham gia truyền thông xã hội, truyền thông cộng đồng qua đó quảng bá cho địa phương.

Trong thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo an sinh xã hội của huyện Vị Xuyên có nhiều khởi sắc cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,92 triệu đồng/người/năm tăng 5,42 triệu đồng/người so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn 34,35%, giảm 10,76% so với năm 2022; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3000 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.085 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 2.157 tỷ đồng; thu thuế và phí đạt 206,703 tỷ đồng

Tổ chức phục dựng, xây dựng nhiều lễ hội văn hoá đặc sắc như: Lễ hôi gầu tào của dân tộc Mông; Lễ hội nhảy lửa của người dân tộc Dao; Lễ hội mùa vàng, nhà rêu; Lễ hội hoa Dã quỳ xã Phong Quang… đã thu hút được trên 500.000 lượt khách du lịch. Hệ thống hạ tầng giao thông được cải tạo, nâng cấp, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững.

Ông Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên chia sẻ các thông tin về kinh tế, xã hội huyện Vị Xuyên với các đại biểu.

Để trở thành huyện động lực của tỉnh Hà Giang trong những năm tới, huyện Vị Xuyên sẽ luôn lắng nghe, đồng hành, tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất đề thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế…

"Mong rằng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư vững tâm tiếp tục mở rộng đầu tư với Vị Xuyên, các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai…" Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh chia sẻ.