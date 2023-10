Chiều 4/10, Công an tỉnh Long An cho biết vừa phối hợp Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mai (66 tuổi) và Phan Thị Thủy (65 tuổi, vợ ông Mai) cùng ngụ ấp 3, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, Long An.

Hai đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hai tội danh khác nhau.

Đối tượng Nguyễn Văn Mai (66 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An) trốn truy nã 24 năm vừa bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Năm 1999, TAND tỉnh Long An xét xử vụ án hình sự tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mai 13 năm tù, bị cáo Phan Thị Thủy 6 năm tù về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thời gian chờ ngày chấp hành bản án đã tuyên, vợ chồng Mai bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Phan Thị Thủy (65 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An) trốn truy nã 24 năm vừa bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy nã toàn quốc, nhưng suốt thời gian dài vẫn chưa xác định nơi cư trú của hai đối tượng.

Công an tỉnh Lonng An tiếp tục xác minh một số tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp nhưng vẫn không truy tìm được nơi lẩn trốn vợ chồng này.

Từ nhân dạng, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an phường Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp cận bắt ông Mai và bà Thủy khi cả hai đang hành nghề bán vé số khu vực phường Long Bình, nơi ở trọ cũng trên địa bàn TP.Biên Hòa.

"Năm đầu bỏ trốn, vợ chồng theo các tàu đánh cá trên biển. Sau này lớn tuổi nên đi bán vé số ở Bình Dương, Đồng Nai để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng", ông Mai khai với công an.